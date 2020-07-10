En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Noticias Caracol  / Luis Carlos Galán

Luis Carlos Galán

  • maza marquez.jpg
    AFP
    JUDICIAL

    Otorgan libertad condicional a Miguel Maza Márquez, condenado por magnicidio de Luis Carlos Galán

    El exdirector del DAS cumplió 12 años y 3 meses de condena y quedará bajo periodo de prueba por un poco más de 11 años.

  • La conveniente quiebra del general Maza Márquez
    COLOMBIA

    La conveniente quiebra del general Maza Márquez

    Las declaraciones de renta muestran que el exdirector del DAS disminuyó abruptamente su patrimonio justo cuando el Consejo de Estado le ordenó pagar una millonaria indemnización a las personas que estuvieron injustamente encarceladas por el magnicidio de Galán.

  • Julio César Peñaloza Sánchez
    Julio César Peñaloza Sánchez
    Tomada de Soacha Iniciativa Ciudadana
    COLOMBIA

    Condenan a la Nación por muerte de concejal de Soacha durante atentado a Luis Carlos Galán

    La esposa y las hijas de Julio César Peñaloza Sánchez podrían recibir 300 salarios mínimos cada una. ¿En qué se basa la decisión?

  • Denuncian a Juan Manuel Galán por ofrecer dinero para llenar plaza de Soacha
    Elecciones Colombia

    Denuncian que les pagaron a personas para ir a evento de Galán en Soacha, donde asesinaron a su papá

    El precandidato se pronunció y rechazó las acusaciones de forma enfática.

  • Mábel Lara revela por qué cambió el periodismo por la política
    Elecciones Colombia

    Mábel Lara revela por qué entró a la política: “Se han quedado como si fuera una monarquía”

    El Nuevo Liberalismo es uno de los movimientos que inscribieron listas al Congreso. La periodista y la lideresa Yolanda Perea le apuestan a la renovación del legislativo.

  • Carlos Fernando Galán renunció al Concejo de Bogotá
    Elecciones Colombia

    Carlos Fernando Galán renuncia al Concejo de Bogotá

    Integrará el Nuevo Liberalismo y se pondrá “al servicio de lo que el partido determine”.

  • Thumbnail
    POLÍTICA

    "Que se conozca la verdad": se cumplen 32 años del magnicidio de Luis Carlos Galán

    El concejal Carlos Fernando Galán habló de la lucha que dio su padre y del futuro del Nuevo Liberalismo.

  • “Cartel de Medellín no estuvo detrás”: testigo sobre el asesinato de Luis Carlos Galán
    POLÍTICA

    La Corte Constitucional revive al Nuevo Liberalismo en Colombia

    Una ponencia del magistrado Jorge Enrique Ibáñez para devolverle la personería jurídica al movimiento político tuvo 8 votos a favor y ninguno en contra.

  • Thumbnail
    NOTICIAS CARACOL AHORA

    Pido perdón por no haber entendido que soy una víctima que ha recibido privilegios: Galán

    El concejal de Bogotá, Carlos Fernando Galán pidió así perdón a millones de víctimas que según él, han padecido el silencio y olvido por parte del Estado.

  • luis carlos galan.jpg
    POLÍTICA

    La cruzada de la familia de Luis Carlos Galán por revivir el Nuevo Liberalismo

    Aseguran que el movimiento que encarnó una esperanza para Colombia en la época más dura del narcotráfico fue víctima de un exterminio.

