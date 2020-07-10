Noticias Caracol Luis Carlos Galán
Luis Carlos Galán
Otorgan libertad condicional a Miguel Maza Márquez, condenado por magnicidio de Luis Carlos Galán
El exdirector del DAS cumplió 12 años y 3 meses de condena y quedará bajo periodo de prueba por un poco más de 11 años.
La conveniente quiebra del general Maza Márquez
Las declaraciones de renta muestran que el exdirector del DAS disminuyó abruptamente su patrimonio justo cuando el Consejo de Estado le ordenó pagar una millonaria indemnización a las personas que estuvieron injustamente encarceladas por el magnicidio de Galán.
Condenan a la Nación por muerte de concejal de Soacha durante atentado a Luis Carlos Galán
La esposa y las hijas de Julio César Peñaloza Sánchez podrían recibir 300 salarios mínimos cada una. ¿En qué se basa la decisión?
Denuncian que les pagaron a personas para ir a evento de Galán en Soacha, donde asesinaron a su papá
El precandidato se pronunció y rechazó las acusaciones de forma enfática.
Mábel Lara revela por qué entró a la política: “Se han quedado como si fuera una monarquía”
El Nuevo Liberalismo es uno de los movimientos que inscribieron listas al Congreso. La periodista y la lideresa Yolanda Perea le apuestan a la renovación del legislativo.
Carlos Fernando Galán renuncia al Concejo de Bogotá
Integrará el Nuevo Liberalismo y se pondrá “al servicio de lo que el partido determine”.
"Que se conozca la verdad": se cumplen 32 años del magnicidio de Luis Carlos Galán
El concejal Carlos Fernando Galán habló de la lucha que dio su padre y del futuro del Nuevo Liberalismo.
La Corte Constitucional revive al Nuevo Liberalismo en Colombia
Una ponencia del magistrado Jorge Enrique Ibáñez para devolverle la personería jurídica al movimiento político tuvo 8 votos a favor y ninguno en contra.
Pido perdón por no haber entendido que soy una víctima que ha recibido privilegios: Galán
El concejal de Bogotá, Carlos Fernando Galán pidió así perdón a millones de víctimas que según él, han padecido el silencio y olvido por parte del Estado.
La cruzada de la familia de Luis Carlos Galán por revivir el Nuevo Liberalismo
Aseguran que el movimiento que encarnó una esperanza para Colombia en la época más dura del narcotráfico fue víctima de un exterminio.