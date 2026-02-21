Atentado sicarial en zona esmeraldera de Boyacá deja varios heridos: esto se sabe

La comunidad del municipio de San Pablo de Borbur, ubicado al occidente del departamento de Boyacá, fue testigo de un atentado que se registró en la noche de este 20 de febrero. El estruendo de los proyectiles disparados por arma de fuego sembraron el temor comerciantes, clientes y transeúntes de una de las zonas esmeralderas más importantes de Boyacá y Colombia cuando parecía ser una jornada corriente.



El hecho, ocurrido en le caserío de Coscuez, fue calificado por la propia Policía de Boyacá como “confuso”. El coronel Fredy Yamid Barbosa, comandante de la institución, detalló que las autoridades ya se encuentran verificando este caso, en el que se barajan diversas hipótesis que irán descartando a medida que avance la investigación.

¿Cuál fue la posible causa de este atentado?

Según el coronel Barbosa, el hecho habría iniciado por un altercado que hubo dentro de uno de los establecimientos. Otra posibilidad apunta a que una persona desconocida ingresó a uno de los locales para atentar contra varias personas.

Tres personas resultaron heridas a raíz de este caso, de acuerdo con el primer reporte emitido. Las víctimas fueron trasladadas hasta el Hospital Regional de Chiquinquirá para recibir atención médica. Uno de los pacientes, de 55 años, ingresó con lesiones en tejidos blandos y tórax al centro médico, pero ya fue dado de alta. Por otra parte, hay un segundo paciente que sigue en una unidad de cuidados intensivos por la gravedad de sus heridas. Entre los afectados está Nándar Humberto Pinilla Florián, un comerciante de esmeraldas que posee antecedentes judiciales como concierto para delinquir, según dijo el uniformado a Noticias Caracol.



Cuatro personas fueron capturadas por el hecho

Las unidades del Ejército Nacional y la Policía de Santa Bárbara emprendieron la búsqueda de los responsables de este atentado sicarial. Como resultado de este operativo conjunto, se pudo lograr la captura de cuatro individuos; tres de ellos son oriundos de Cundinamarca y el cuatro es un ciudadano extranjero. El coronel Eddy Rául Cardona, comandante de la Primera Brigada del Ejército, le dijo a este noticiero que entre las pertenencias de los capturados se encontraba una pistola, un revólver y cartuchos.



El caso genera temor entre los habitantes del corazón esmeraldero de Colombia, que también fijan su atención y preocupación por el proceso de liquidación de la empresa Esmeraldera Coscuez S. A. Y es que varias personas insisten que la diligencia debe ser revisada por las autoridades para determinar qué ocurrirá con el título minero.

