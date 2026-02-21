En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
COLOMBIA DECIDE 2026
SALARIO MÍNIMO
IVÁN CEPEDA
PUNCH, MONO VIRAL
ERIC DANE
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ENTRETENIMIENTO Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ENTRETENIMIENTO  / Los íconos de la familia Fania se despiden de Willie Colón: "La salsa está de luto"

Los íconos de la familia Fania se despiden de Willie Colón: "La salsa está de luto"

Desde Fania Records, sello fundamental en el desarrollo de la salsa, lamentaron la partida de quien consideraron “un ícono de nuestra cultura".

Por: EFE
Actualizado: 21 de feb, 2026
Comparta en:
Thumbnail

La muerte este sábado de Willie Colón ha estremecido al mundo de la música latina. Compañeros de generación, colegas y figuras emblemáticas de la salsa despidieron al trombonista, productor y compositor con mensajes cargados de dolor y admiración, resaltando su legado como uno de los arquitectos del sonido que definió a toda una época.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo.

Últimas Noticias

  1. Willie Colón.
    Willie Colón.
    Colprensa
    ENTRETENIMIENTO

    Video: el día que Willie Colón se despidió tras tener un problema de salud en la Feria de Cali

  2. Perfil de Willie Colón
    Colón decidió autoapodarse 'El Malo' por las críticas que recibió su estilo.
    Cuenta de Willie Colón en Facebook
    ENTRETENIMIENTO

    ¿Quién fue Willie Colón? Un recorrido a la trayectoria del salsero que murió a sus 75 años

Desde Fania Records, sello fundamental en el desarrollo de la salsa, lamentaron la partida de quien consideraron “un ícono de nuestra cultura y un pilar de la familia Fania”. En un comunicado, destacaron que Colón fue “un visionario que moldeó el sonido de la salsa moderna” y afirmaron que “su impacto es eterno”.

"Su música era una declaración de identidad, orgullo, resistencia y felicidad. No solo se oía, se vivía", escribió la disquera. El cantautor panameño Rubén Blades, con quien Colón marcó una de las alianzas más influyentes del género, envió sus condolencias a la esposa e hijos del músico y adelantó que más adelante reflexionará sobre su “vital e importante legado musical”.

Por su parte, el pianista Papo Lucca, director de La Sonora Ponceña, manifestó su profunda tristeza y evocó la fe que mantenía en la recuperación del músico. “Hoy despedimos a un referente, pero su obra seguirá sonando en cada escenario donde la salsa se toque con respeto y pasión”, expresó. Destacó además el compromiso compartido de defender la música caribeña y proyectarla, representando con orgullo a Puerto Rico y al Caribe ante el mundo.

Publicidad

Mientras, el productor Sergio George describió a Colón como “un arquitecto del sonido latino” e indicó que su talento influyó en la identidad de generaciones dentro y fuera de la cultura latina. Asimismo, resaltó su valentía para innovar y convertir “historias de barrio” en himnos universales. “Donde haya un trombón sonando, ahí Willie estará por siempre”, afirmó.

Oscar D'León, quien colaboró en varios homenajes de la Fania y con la marca Fania All Stars, expresó: “¡Cómo cuesta decirle adiós a un gigante! Hoy la salsa está de luto, pero estoy seguro de que el cielo está de fiesta recibiendo a un grande”. Recordó las numerosas tarimas y festivales que compartieron alrededor del mundo y subrayó que “ese trombón cambió la historia de nuestra música latina”. “Tu música es eterna”, concluyó.

Publicidad

EFE

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Salsa

Muerte

Famosos muertos

Publicidad

Publicidad

Publicidad