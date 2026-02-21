Presidente Petro habla sobre carrotanques con campañas políticas en Aguachica: "Delito electoral"

En últimos días se ha desatado una polémica por las imágenes de unos carrotanques, al parecer, usados como parte de las campañas de los congresistas Ape Cuello, del Partido Conservador, y Didier Lobo, de Cambio Radical. Los políticos estarían brindando agua a los habitantes de distintos municipios del departamento del Cesar a cambio de apoyos en las urnas, por lo que el presidente Gustavo Petro se pronunció al respecto.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

"Le solicito a la policía de Aguachica detener a los autores materiales e intelectuales de este delito electoral que pasa bajo sus ojos. El comandante de policía de Aguachica y de los pueblos del Cesar, Magdalena y Guajira, con problemas de agua permanente deben detener y capturar a quienes usan el agua con fines electorales. Si no responden en la práctica es porque la policía de esas regiones está articulada a las mafias políticas y el crimen", aseguró el jefe de Estado en su cuenta de X.

El presidente Petro también se refirió al cierre temporal del Parque Tayrona por ocupaciones y construcciones no autorizadas dentro de ese territorio, según dijeron las autoridades, lo cual estaría vinculado con procesos judiciales por el uso indebido de áreas de especial importancia ecológica. El cierre en los últimos días ha causado rechazo en la comunidad indígena presente en el sector, que ha tratado de abrir las puertas del parque a la fuerza.



"He ordenado que se ponga de inmediato la estación de carabineros más grande del Caribe oriental en el parque Tayrona, y todavía nada. Es una orden del comandante supremo de la fuerza Pública. No queremos policías encubriendo el crimen", añadió el mandatario en su mensaje.



¿Qué se sabe de carrotanques con campañas electorales en Aguachica?

En el municipio de Aguachica, Cesar, durante los últimos días se ha emitido una alerta amarilla por parte de la Empresa de Servicios Públicos por “menor disponibilidad de agua”, que puede causar “baja presión en el servicio y retrasos, especialmente en algunos sectores”, lo cual que puede retrasar la llegada del líquido vital a algunos hogares. En medio de esta contingencia, se han conocido varias imágenes que muestran a los carrotanques recorrer el municipio.



El abogado Francisco Peláez, quien hizo la denuncia en Caracol Radio, aseguró que "la gente de Ape Cuello y de Didier Lobo anda con planilla en mano y un carrotanque lleno de publicidad política, una casa sí y una casa no, donde son afines a las ideologías políticas de ellos, abastecen el servicio, aprovechándose de la necedad del pueblo. Se están lucrando de los hidrantes públicos”.

Publicidad

Por su parte, el periodista local Jacobo Solano denunció: "Toman agua publica de los hidrantes para llevarla a Barrios que tienen mas de 20 días sin agua, pero antes de entregar el agua llenan planillas para reseñarlos y que voten, si no votan, no hay agua". Por el momento ni el equipo de Ape Cuello ni el de Didier Lobo se han pronunciado al respecto.

LAURA VALENTINA MERCADO

NOTICIAS CARACOL DIGITAL

