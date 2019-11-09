Noticias Caracol Municipio de Chimichagua
Alcalde de Chimichagua fue rescatado por el Gaula de la Policía tras ser secuestrado en Soacha
El mandatario local del municipio de Chimichagua fue secuestrado cuando intentaba negociar la compra de maquinaria amarilla en Soacha, Cundinamarca. Su familia y colaboradores alertaron a las autoridades tras comportamiento sospechoso.
Dos semanas después de las elecciones, Chimichagua no conoce el nombre de su nuevo alcalde
Es un municipio del Cesar, con mucha riqueza ecoturística, pero que registra altos índices de pobreza.