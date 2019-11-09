En vivo
Municipio de Chimichagua

Municipio de Chimichagua

  • Alcalde de Chimichagua fue rescatado por el GAULA de la Policía tras ser secuestrado en Soacha
    José David Rocha, alcalde de Chimichagua, Cesar.
    COLOMBIA

    Alcalde de Chimichagua fue rescatado por el Gaula de la Policía tras ser secuestrado en Soacha

    El mandatario local del municipio de Chimichagua fue secuestrado cuando intentaba negociar la compra de maquinaria amarilla en Soacha, Cundinamarca. Su familia y colaboradores alertaron a las autoridades tras comportamiento sospechoso.

    POLÍTICA

    Dos semanas después de las elecciones, Chimichagua no conoce el nombre de su nuevo alcalde

    Es un municipio del Cesar, con mucha riqueza ecoturística, pero que registra altos índices de pobreza.

