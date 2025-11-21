En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
MISS UNIVERSO 2025
UNIVERSIDAD NACIONAL
TESLA
ANTES DE LA NIEVE
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Alcalde de Chimichagua fue rescatado por el GAULA de la Policía tras ser secuestrado en Soacha

Alcalde de Chimichagua fue rescatado por el GAULA de la Policía tras ser secuestrado en Soacha

El mandatario local del municipio de Chimichagua fue secuestrado cuando intentaba negociar la compra de maquinaria amarilla en Soacha, Cundinamarca. Su familia y colaboradores alertaron a las autoridades tras comportamiento sospechoso.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 21 de nov, 2025
Comparta en:
Alcalde de Chimichagua fue rescatado por el GAULA de la Policía tras ser secuestrado en Soacha
José David Rocha, alcalde de Chimichagua, Cesar.
Redes sociales

Publicidad

Publicidad

Publicidad