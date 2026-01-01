En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
INCENDIO EN SUIZA
AUMENTO GASOLINA
PASAJE TRANSMILENIO 2026
TEMBLOR EN COLOMBIA
AUMENTO UPC
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Sube pasaje de Transmilenio: borrador de decreto plantea aumento de 350 pesos

Sube pasaje de Transmilenio: borrador de decreto plantea aumento de 350 pesos

El monto del incremento, según el Distrito, se da porque con el aumento del auxilio de transporte los usuarios tendrán mayor capacidad de pago.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 1 de ene, 2026
Comparta en:
Sube pasaje de Transmilenio: borrador de decreto plantea aumento de 350 pesos

Publicidad

Publicidad

Publicidad