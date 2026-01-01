Sube pasaje de Transmilenio: borrador de decreto plantea aumento de 350 pesos

Bogotá inicia 2026 con una noticia que impacta directamente en el bolsillo de los ciudadanos. La Alcaldía ha hecho público el borrador de decreto que establece un incremento significativo en el pasaje de Transmilenio. De confirmarse este documento, el valor del pasaje para los componentes troncal (buses rojos) y zonal (buses azules) se unificaría en $3.550, lo que representa un aumento de $350 respecto a la tarifa vigente de $3.200. (Lea también: Vuelve a operar la estación Calle 146 de TransMilenio en el norte de Bogotá: rutas habilitadas)

Este anuncio llega luego de que el Gobierno nacional fijara por decreto el incremento del salario mínimo para 2026, el cual experimentó una subida histórica del 23%. Según el Distrito, este aumento salarial es una de las razones técnicas para encarecer el transporte, debido al aumento en los costos operativos de los cerca de 32.000 trabajadores que sostienen el sistema.



Transmilenio había contemplado un aumento inferior meses atrás

Al contrastar esta realidad con las proyecciones realizadas recientemente, se evidencia que el alza superó las expectativas iniciales. En declaraciones previas, la gerente de Transmilenio, María Fernanda Ortiz, había sugerido que el aumento podría ser de aproximadamente $250, situando el pasaje en los $3.450 para 2026.

No obstante, el borrador actual revela una diferencia de $100 adicionales sobre esa estimación previa. Mientras que en aquel momento se hablaba de un ajuste moderado para mantener la sostenibilidad fiscal y reducir el abismo financiero del Fondo de Estabilización Tarifaria (FET), el nuevo decreto justifica el salto a los $3.550 bajo la premisa de que el auxilio de transporte decretado por el Gobierno Nacional será suficiente para cubrir "la canasta mensual de viajes del usuario promedio".



Lo que opinan usuarios de Transmilenio sobre el posible aumento en el pasaje

Gladys Roger, usuaria frecuente del sistema, expresó su preocupación ante la noticia: “Eso es como que demasiado ya para el que día a día se transporta y me parece una exageración. Si esto viene así desde el transporte, esto viene este año bien tenaz”.



Por su parte, Frank Orjuela vinculó este incremento con una reacción en cadena “con este tema del aumento del salario. Yo me imagino que todo ese tipo de circunstancias van a venir sucediendo, van a venir incrementándose bastantes cosas, no solo el tema del transporte, sino pues todo lo que a diario nosotros tenemos que gastar”.



Beneficios que se mantienen en el servicio de Transmilenio

A pesar del incremento en el costo base, el borrador de decreto contempla mantener ciertos beneficios para fomentar la intermodalidad y aliviar el impacto en trayectos largos.



Se propone continuar con la ventana de 125 minutos, la cual permite realizar hasta dos transbordos de forma gratuita, siempre que se utilice la tarjeta debidamente personalizada.

El Distrito enfatiza que el ajuste es vital para garantizar la calidad del servicio y cubrir los gastos de combustible, mantenimiento de flota y seguridad.



Borrador de decreto estará publicado siete días

Es importante recordar que este documento es, por ahora, un borrador de decreto. La normativa estará publicada durante siete días en los portales oficiales de la Alcaldía para recibir comentarios, sugerencias y críticas de la ciudadanía.

Tras este periodo de retroalimentación, la administración distrital analizará los comentarios para emitir el decreto definitivo. Si no hay cambios de última hora, los bogotanos deberán preparar sus tarjetas para un pasaje de Transmilenio de $3.550.

