Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Identifican a futbolista que quedó gravemente herido tras incendio en Suiza; hay al menos 40 muertos

Identifican a futbolista que quedó gravemente herido tras incendio en Suiza; hay al menos 40 muertos

Este grave incidente, acontecido durante la noche de Año Nuevo, enluta al país europeo. Por ahora se registran al menos 115 personas heridas y varios desaparecidos.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: 2 de ene, 2026
Incendio en Suiza, considerado la peor tragedia en la historia del país, deja 40 muertos
AFP

