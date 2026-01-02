Identifican a futbolista que quedó gravemente herido tras incendio en Suiza; hay al menos 40 muertos

Publicidad

De la misma manera, el club manifestó que se encuentra brindándole apoyo a la familia del deportista, y que se encuentra haciendo los trámites correspondientes con las autoridades para trasladar al joven al hospital Mercy, cerca de donde vive. "El club también desea ofrecer todo su apoyo a su familia y está trabajando con las autoridades médicas para organizar su traslado al Hospital Mercy, cerca de su domicilio. Se proporcionará información actualizada sobre el estado de Tahirys si se produce algún cambio significativo. Mientras tanto, el FC Metz solicita a todos que respeten la privacidad de Tahirys y su familia", agregó el equipo.



¿Hubo incumplimiento en medidas de seguridad?

Frente a las insistentes preguntas sobre el respeto de las medidas de seguridad y vías de escape del local siniestrado, la procuradora general de Valais, Beatrice Pilloud, sostuvo que no podía pronunciarse porque las indagaciones están en curso. Por el momento y por motivos relacionados con la investigación, algunos restos de víctimas siguen dentro del local incendiado, indicaron fuentes policiales.

Pilloud sostuvo que "es difícil saber cuánto tiempo tomará la identificación" de las víctimas mortales, para lo cual se ha puesto en marcha un importante dispositivo de especialistas en medicina legal. Aseguró en este sentido que se están haciendo muchos esfuerzos por devolver los restos de los fallecidos a sus familias lo antes posible. Algunas familias siguen en la incertidumbre de si sus seres queridos han sobrevivido, ya que algunos heridos que llegaron a los hospitales no han podido ser identificados porque sus documentos fueron destruidos por el fuego.

Debido al estado de los cadáveres, muchos solo podrán ser identificados a través de pruebas de ADN, comentó el comandante de la policía cantonal, Frederic Gisler. Solo una vez que todos los restos hayan sido identificados se podrá determinar cuántas de las víctimas mortales son extranjeras, aunque el avance de la identificación ya ha permitido establecer que varias son italianas.

Crans Montana suele recibir a un gran número de turistas en estas fechas y el bar donde se ha producido esta tragedia era uno de aquellos a los que los esquiadores solían acudir una vez terminado su día de deporte. En esta localidad, que tardará en recuperarse de este drama, se celebrará en 2027 el campeonato mundial de esquí alpino.

JULIÁN CAMILO SANDOVAL / CON INFORMACIÓN DE EFE