Repentina muerte de la hija del actor Tommy Lee Jones: encontraron su cuerpo en un hotel

Victoria Jones, hija del actor estadounidense Tommy Lee Jones, fue encontrada muerta el pasado 1 de enero en la ciudad de San Francisco, California, según informan este viernes medios locales como TMZ y PEOPLE. Fuentes policiales informaron a TMZ que Jones fue encontrada sin vida en el famoso hotel Fairmont, en San Francisco, en la madrugada del jueves.

¿Qué se sabe de la muerte de Victoria Jones, hija del actor Tommy Lee Jones?

Un portavoz del Departamento de Bomberos de San Francisco informó a este medio que las unidades de este servicio acudieron al lujoso hotel a las 2:52 a. m. hora local, tras haber sido informados de que se había producido una emergencia médica. Al llegar, los médicos de urgencias realizaron una evaluación y la persona fue declarada muerta en el lugar.

TMZ señala que toda la información recabada por los equipos que acudieron al lugar fue entregada al Departamento de Policía de San Francisco y a la Oficina del Médico Forense para una mayor investigación. No obstante, un médico forense también llegó al lugar y realizó una investigación preliminar. Hasta el momento, se desconoce la causa de la muerte y las autoridades no han publicado más detalles.



Victoria, que tenía 34 años, era hija de Tommy Lee Jones, de 79, y su primera esposa, Kimberlea Cloughley. Siguió brevemente los pasos de su padre, debutando como actriz en Hombres de Negro II (2002) (Men In Black II), cuando aún era adolescente. Posteriormente, apareció en One Tree Hill (2003) y en Los Tres Entierros de Melquíades Estrada (2005), película dirigida por su padre en la que también participó su madrastra, Dawn Laurel-Jones, quien fue la fotógrafa.

¿Quién es Tommy Lee Jones?

El actor Tommy Lee Jones, nacido el 15 de septiembre de 1946 en Texas, Estados Unidos, es conocido por una carrera en el cine y la televisión de más de 50 años. Es recordado por películas como "Deuda de honor" (2014), "El fugitivo" (1993) y "No es país para viejos" (2007). Asimismo, el actor coprotagonizó la saga de "Los hombres de negro" junto a Will Smith.

Está casado con Dawn Jones desde el 19 de marzo de 2001. Ha estado casado con Kimberlea Cloughley y Kate Lardner. Con Cloughley tuvo a su hija Victoria Jones, cuya repentina muerte aún no ha sido aclarada por las autoridades de la ciudad de San Francisco.

