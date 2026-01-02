En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
INCENDIO EN SUIZA
AUMENTO GASOLINA
PASAJE TRANSMILENIO 2026
TEMBLOR EN COLOMBIA
AUMENTO UPC
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Sacerdote colombiano fue apuñalado en Italia y lo operaron de urgencia: ¿por qué lo hirieron?

Sacerdote colombiano fue apuñalado en Italia y lo operaron de urgencia: ¿por qué lo hirieron?

Las autoridades italianas lograron localizar y capturar al agresor del religioso Rodrigo Grajales Gaviria y confirmanron que llevaba varios años bajo tratamiento en un centro de salud mental.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 2 de ene, 2026
Comparta en:
Sacerdote colombiano fue apuñalado en Italia por hombre con problemas psiquiátricos: esto se sabe
Sacerdote Rodrigo Grajales Gaviria, víctima de ataque con arma cortopunzante -
Redes sociales

Publicidad

Publicidad

Publicidad