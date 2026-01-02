Sacerdote colombiano fue apuñalado en Italia y lo operaron de urgencia: ¿por qué lo hirieron?

Un sacerdote colombiano, identificado como Rodrigo Grajales Gaviria, fue apuñalado en la ciudad italiana de Módena por un hombre con problemas psiquiátricos que ya ha sido detenido, según informaron este viernes las autoridades locales.



El religioso, de 45 años, se encuentra fuera de peligro tras ser operado de urgencia en el hospital de Baggiovara inmediatamente después del ataque.



Agresor de sacertote colombiano lo estuvo persiguiendo

El incidente ocurrió en la mañana del 30 de diciembre en Módena (norte de Italia), cuando el agresor lo atacó con un cuchillo en el cuello. Según precisó la Fiscalía en un comunicado, el hombre había estado siguiendo al sacerdote desde que coincidieron en un autobús poco antes del ataque.

El sacerdote colombiano declaró que no conocía al atacante. Un día después, las autoridades lograron localizar y arrestar al agresor, confirmando que llevaba varios años bajo tratamiento en un centro de salud mental.

🔴 I Carabinieri hanno fermato un 29enne italiano, sospettato del tentato omicidio del sacerdote Grajales Gaviria Rodrigo a Modena. Il prete è stato accoltellato alla gola il 30 dicembre. L'uomo è in cura da anni in un centro di salute mentale



Massimo Mezzetti, alcalde de Módena, dijo que "extiendo mi más sentido pésame a don Rodrigo y espero que se recupere pronto. Es un alivio saber que su vida no corre peligro. Espero que este gravísimo incidente, ocurrido a plena luz del día en una zona que ciertamente no es aislada, se esclarezca por completo".



"Finalmente, expreso mi más sentido pésame a los feligreses de San Giovanni Evangelista. Don Rodrigo es un sacerdote reconocido y un referente para los residentes de Módena de origen sudamericano", añadió.



El Partido Democrático de Módena también se pronunció e indicó que “este preocupante episodio es particularmente impactante porque afecta directamente a una persona con la que muchos de nosotros tenemos una profunda conexión personal”.

También habló el líder del partido Hermanos de Italia, Luca Negrini, y sostuvo que el hecho fue “inaudito y afecta no solo a una persona, ni solo a una comunidad, sino a toda la ciudad de Módena. Actos de este tipo no pueden minimizarse, y confiamos en que las autoridades identificarán rápidamente a los responsables”.

