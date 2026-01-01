En vivo
Publicidad

Lo que dicen testigos de incendio en Suiza sobre lo que pudo desatar las mortales llamas en un bar

Por lo menos 40 personas murieron y la mayoría de las 115 heridas sufrieron quemaduras graves que pueden requerir hasta años para ser tratadas. Cientos de personas hicieron una vigilia por las víctimas.

Por: EFE
Actualizado: 1 de ene, 2026
