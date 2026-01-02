Capturan en aeropuerto de Medellín a ciudadano británico buscado por tentativa de homicidio

Las autoridades detuvieron el jueves 1 de enero de 2026, en el departamento de Antioquia, al ciudadano británico Polemos Michael George, quien es pedido por España por los delitos de tentativa de homicidio y porte ilegal de armas por hechos ocurridos en Marbella en 2023.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)



¿Cómo capturaron al ciudadano británico buscado por homicidio?

El hombre fue detenido en el aeropuerto Internacional José María Córdova del municipio de Ríonegro, que sirve a Medellín, "en atención a una notificación roja de Interpol", señaló el director de la Policía Nacional, el general Wiliam Oswaldo Rincón Zambrano, en su cuenta de X.

"El hoy detenido era buscado por hechos ocurridos el 16 de agosto de 2023 en Marbella, Málaga, cuando realizó múltiples disparos contra varias personas, incluyendo menores de edad, poniendo en grave riesgo la vida de quienes se encontraban en el lugar", agregó el oficial.



Rincón señaló que esta detención es consecuencia del análisis policial y del intercambio oportuno de información con las autoridades españolas y británicas, lo que "permitió identificar su presencia en el país y materializar su captura de manera efectiva".



"Nuestros oficiales identificaron a un ciudadano extranjero de 49 años que registraba circular roja de Interpol (...) El individuo fue puesto a disposición de la Interpol a través de la Dijin de la Policía. Este resultado reafirma el refuerzo de los controles migratorios en temporada de alto flujo y el compromiso de nuestros oficiales con la seguridad y la cooperación internacional", se lee en un comunicado de Migración Colombia.

Publicidad