Precios de gasolina y ACPM suben desde este 1 de enero de 2026 en Colombia: las nuevas tarifas

La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) dio a conocer los precios de referencia de venta al público de los combustibles líquidos que aplicarán en el territorio nacional a partir del 1 de enero de 2026. La circular señala que los precios de referencia en las 13 principales ciudades del país se ubican en un promedio de venta al público cercano de $16.057 por galón, mientras que el del ACPM se ubicará en $10.984 por galón. No obstante, los valores presentan variaciones según la ciudad, asociadas principalmente a los costos de transporte y a otros factores logísticos.

Para el caso de Bogotá, el precio de referencia de la gasolina motor corriente se fijó en $16.491 por galón y el del ACPM en $11.276. En Medellín, los valores serán de 16.412 pesos para gasolina y 11.301 pesos para diésel. Cali tendrá un precio de referencia de 16.502 pesos por galón de gasolina y 11.424 pesos para ACPM. En la región Caribe, Barranquilla registrará precios de 16.126 pesos para gasolina y 10.951 pesos para diésel, mientras que Cartagena tendrá valores de 16.083 y 10.916 pesos, respectivamente. Otras ciudades incluidas en la publicación son Montería, Bucaramanga, Villavicencio, Pereira, Manizales e Ibagué.

Tenga en cuenta que el ajuste se hace en cumplimiento de las normas establecidas por la CREG, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y el Ministerio de Minas y Energía, de acuerdo con las resoluciones que regulan la venta al público de combustibles líquidos. Según la información oficial, estos precios se calculan tomando como base el ingreso al productor o importador, los impuestos nacionales, el impuesto al carbono, los márgenes de distribución y los costos de transporte, entre otros componentes que determinan la estructura de precios.



Subió precio de la gasolina y el ACPM en Colombia: precio por ciudades

Entre las principales ciudades, los precios más altos se registran en Villavicencio (16.591 pesos por galón de gasolina) y Cali (16.502 pesos), mientras que las tarifas más bajas se encuentran en Pasto y Cúcuta. Esta es la lista completa de precios:



Precios de referencia por ciudades

Vigencia 1 de enero de 2026

Gasolina MC ($/gal)

ACPM ($/gal)

Bogotá

16.491

11.276

Medellín

16.412

11.301

Cali

16.502

11.424

Barranquilla

16.126

10.951

Cartagena

16.083

10.916

Montería

16.333

11.166

Bucaramanga

16.248

11.025

Villavicencio

16.591

11.376

Pereira

16.439

11.363

Manizales

16.466

11.349

Ibagué

16.407

11.267

Pasto

14.247

10.338

Cúcuta

14.400

9.032

Promedio PVP precio

(13 ciudades principales)

16.057

10.984



La estructura de precios de la gasolina motor corriente establece un ingreso al productor de $10.919,49 por galón, al que se suman el impuesto nacional, el impuesto al carbono, la tarifa de marcación, los costos de transporte por poliductos, los márgenes de los distribuidores mayoristas y minoristas, así como la sobretasa aplicable. Para la gasolina oxigenada E10, que incluye una mezcla del 10% de alcohol carburante, el ingreso al productor se divide proporcionalmente entre la gasolina y el alcohol, alcanzando un valor de $11.088,70 por galón antes de impuestos y costos adicionales.



En el caso del ACPM, el ingreso al productor se fijó en $6.020,91 por galón. Para la mezcla de ACPM con biocombustible (B10), que contiene un 10% de biocombustible, el ingreso al productor se calcula combinando el valor del ACPM con el valor del biocombustible, resultando en un ingreso de $7.315,39 por galón. A estos ingresos se adicionan los impuestos nacionales y al carbono, la tarifa de marcación, el costo de transporte y los márgenes de los distribuidores, para obtener el precio final de venta al público.



Según la CREG, la actualización de precios busca reflejar los costos reales de producción, importación, transporte y distribución de los combustibles, así como los impuestos y recargos que deben aplicarse legalmente. La Comisión resalta que estos precios son de referencia y que los distribuidores pueden ajustar ligeramente los valores según sus propios costos operativos.

