En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
SOAT
AUMENTO UPC
ZULMA GUZMÁN
BOGOTÁ
LA VUELTA AL MUNDO
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Precios de gasolina y ACPM suben desde este 1 de enero de 2026 en Colombia: las nuevas tarifas

Precios de gasolina y ACPM suben desde este 1 de enero de 2026 en Colombia: las nuevas tarifas

A partir de este 1 de enero de 2026, los precios de la gasolina y el ACPM experimentarán un incremento en todo el territorio colombiano. Vea las ciudades con la gasolina más cara.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 1 de ene, 2026
Comparta en:
Subió precio de la gasolina y el ACPM en Colombia
Precios de referencia de combustibles que regirán en Colombia desde enero de 2026. -
Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad