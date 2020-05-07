Noticias Caracol Municipio de Gutiérrez
¿Quién es el bombero que desapareció durante búsqueda de Shairin Tovar en río Blanco?
En medio de las labores de búsqueda de la niña de 11 años, el bombero fue arrastrado por la corriente del afluente. La menor lleva cinco días desaparecida.
Las desoladores secuelas que la guerra dejó en las víctimas de la masacre de Gutiérrez
Las heridas psicológicas en quienes han sufrido la violencia se han convertido en una deuda que el país tiene con algunos colombianos.