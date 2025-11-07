¿Quién es el bombero que desapareció durante búsqueda de Shairin Tovar en río Blanco?

Amargo puente festivo para una familia en el sur de Bogotá. Buscan desesperadamente la ayuda de las autoridades en Cundinamarca porque una corriente súbita se llevó a la pequeña Shairin Tovar Quintero, de 11 años, quien departía con su hermanita en río Blanco, municipio de Gutiérrez. Además de la menor desparecida, un bombero que estaba intentando buscarla también se encuentra extraviado.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

La niña más pequeña se salvó porque llevaba un flotador, pero Shairin no corrió con la misma suerte y desde el pasado lunes en la tarde está desaparecida.

Evelio Castro, familiar de la menor desaparecida, dijo en Noticias Caracol que “mi hermano y todos los que estaban compartiendo ahí, enseguida comenzaron a buscar, pero desafortunadamente la corriente les ganó y pues solo se encontró a la niña de 8 años”.



A pesar de la difícil situación y de las horas que han transcurrido, ellos no pierden la fe de encontrarla viva en algún punto del río. “Le pedimos a la comunidad de Guayabetal, y todas esas veredas hacia abajo, que por favor nos ayuden porque de verdad ya de ayer desde las 2:00 de la tarde y todo el día hicieron el plan de búsqueda en compañía de la comunidad y no hemos tenido respuesta de la niña de su paradero. De verdad, le pido a la autoridad y al alcalde que por favor nos ayuden”, manifestó el familiar.



El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, se pronunció frente a lo sucedido y dijo que “seguimos en la búsqueda de Shairin Tovar Quintero, en la cual han participado 38 unidades adscritas a los organismos de respuesta: Bomberos de Ubaque, grupo de rescate acuático de Sopó, Ponsalr, Defensa Civil y Ejército Nacional. Hemos completado, hasta el momento, 60 horas de trabajo arduo. En la mañana de hoy, en el marco de estas labores, un bombero del municipio de El Colegio, perteneciente al grupo de rescate acuático, se reportó como desaparecido tras realizar una inmersión en el sector Puente Río Chiquito, vereda Cerinza, municipio de Gutiérrez. De manera inmediata se iniciaron las labores de búsqueda de este voluntario. Esperamos en las próximas horas lograr su rescate”.

Publicidad

Agregó el mandatario local que “En la zona se encuentra instalado el Puesto de Mando Unificado (PMU), encabezado por el alcalde municipal, con el apoyo del comandante del incidente, liderado por el Cuerpo de Bomberos de Ubaque, quienes articulan las acciones de los grupos operativos que adelantan el proceso de búsqueda y rescate sobre el río Blanco, tanto del voluntario como de la menor”.

#OjodelaNoche | En Cundinamarca, los bomberos buscan a uno de sus compañeros que fue arrastrado por la corriente del río Blanco mientras participaba en la búsqueda de una niña de 11 años desaparecida. El hecho ocurrió en el municipio de Gutiérrez.



Siga la señal de Noticias… pic.twitter.com/K6qUaEiXPy — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) November 7, 2025

¿Cómo se perdió el bombero?

El bombero perdido durante las labores de búsqueda de la pequeña Shairin Tovar fue identificado como Carlos Andrés Rozo. A través de un comunicado, el Departamental de Bomberos Cundinamarca explicó cómo se extravió el funcionario.

Publicidad

“La Delegación Departamental de Bomberos de Cundinamarca informa que, hacia las 11:45 a.m., durante las labores de búsqueda de una menor desaparecida desde el pasado 3 de noviembre, se presentó un incidente en el Río Blanco. En el desarrollo de las operaciones, el Subteniente Carlos Andrés Rozo, comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de El Colegio e integrante del Grupo Especializado de Búsqueda y Rescate Acuático de Bomberos Cundinamarca, fue arrastrado por la corriente mientras adelantaba maniobras en la zona”, indicó la Delegación.

Puntualizó que “a esta hora se mantienen las labores de búsqueda de nuestra unidad con el apoyo de diferentes cuerpos de bomberos y organismos de primera respuesta de Cundinamarca y del Meta. Desde la Delegación Departamental de Bomberos de Cundinamarca adelantaremos todas las acciones necesarias para dar con el paradero de nuestro compañero desaparecido en el menor tiempo posible”.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: Milografias