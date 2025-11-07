En vivo
COLOMBIA  / ¿Quién es el bombero que desapareció durante búsqueda de Shairin Tovar en río Blanco?

¿Quién es el bombero que desapareció durante búsqueda de Shairin Tovar en río Blanco?

En medio de las labores de búsqueda de la niña de 11 años, el bombero fue arrastrado por la corriente del afluente. La menor lleva cinco días desaparecida.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 7 de nov, 2025
¿Quién es el bombero que desapareció durante búsqueda de Shairin Tovar en río Blanco?
