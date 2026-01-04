Identifican a las 40 víctimas fatales de incendio en Suiza, la mitad eran menores de 18 años

Las 40 personas que murieron en el incendio en Suiza en Año Nuevo, en el bar de una estación de esquí, fueron identificadas este domingo 4 de enero, la mitad de ellas menores de 18 años.

Un pesado manto de dolor se cernía sobre Crans-Montana mientras más de mil personas caminaban en silencio por el complejo turístico para recordar a los muertos y heridos en el trágico incendio en el bar Le Constellation. (Lea también: Revelan la que sería la causa de incendio en bar en Suiza donde murieron 40 personas: lo que se sabe)

Tras días de angustiosa incertidumbre para los seres queridos, la policía local terminó de identificar el domingo a las 40 víctimas mortales del incendio. Sus edades oscilaban entre los 39 años y dos de tan solo 14.



La policía dijo que entre las víctimas había 21 ciudadanos suizos, nueve ciudadanos franceses, incluido un franco-suizo y uno con triple nacionalidad de Francia, Israel y Gran Bretaña, seis italianos, incluido un italo-emiratí, una mujer belga, una mujer portuguesa, un hombre rumano y un hombre turco.



Se celebró una misa dedicada a las víctimas en una pequeña capilla a unos 300 metros del bar destruido, afuera de la cual los simpatizantes dejaron abundantes flores, velas y mensajes de condolencia.

Jean-Marie Lovey, obispo de Sion, en el suroeste de Suiza, dijo que era "insoportable para tantas familias permanecer en la oscuridad del sufrimiento y la muerte", con la voz quebrada.

"Muchas de las víctimas eran aprendices, estudiantes de secundaria y universitarios", expresó el pastor Gilles Cavin, representante de la Iglesia Protestante Reformada de Suiza. “Ante lo indecible, ante la brutalidad de la muerte y el sufrimiento, nos negamos a mirar hacia otro lado. Estamos aquí para expresar nuestra compasión, nuestra solidaridad”, añadió. (Lea también: Identifican a futbolista que quedó gravemente herido tras incendio en Suiza; hay al menos 40 muertos)

En la plaza exterior, varios cientos de personas, bajo temperaturas que llegaron a alcanzar los -9ºC, seguían el servicio en una pantalla gigante.



Aplausos para los rescatadores exhaustos

Después de la misa, los simpatizantes caminaron juntos, lenta y silenciosamente, hacia Le Constellation y el monumento improvisado afuera.

De repente, una ola de aplausos estalló desde la parte de atrás de la multitud, que se apartó para que los rescatistas y los trabajadores de los servicios de emergencia pasaran, muchos de los cuales estaban visiblemente abrumados por la espontánea muestra de gratitud.

Gina, de un pueblo vecino, dijo a AFP que asistió en solidaridad y se unió a los aplausos. "Su tarea debió ser terrible. Quedaron devastados. Ahora están marcados de por vida; eso está claro", comentó.

Entre flores y velas, la multitud se unió a cantar ‘Hallelujah’, de Leonard Cohen. "Cuando escuchábamos los cantos sentíamos una oleada de emoción", declaró a la AFP Beverley, una británica de 58 años que vive cerca de Lausana. “Debe ser muy, muy difícil para las familias que aún esperan. Debe ser muy doloroso para ellas”, sostuvo.

Un ministro de la iglesia tuvo que marcharse, rompiendo a llorar. "Es muy duro. Hay mucho sufrimiento", dijo con la voz quedándose sin aliento.



Lo que habría causado el incendio en Suiza

Respecto a la probable causa del incendio, las autoridades apuntan a las bengalas adheridas a las botellas de champán que provocaron que se encendiera la espuma insonorizante del techo.

"Las primeras declaraciones de los testigos describen un incendio que se propagó rápidamente, generando una gran cantidad de humo y un calor intenso", indicó la Fiscalía cantonal de Wallis en un comunicado el domingo.



Propietarios del bar están bajo investigación criminal

La pareja francesa Jacques y Jessica Moretti eran los dueños y administradores de Le Constellation, que estaba abarrotado de jóvenes fiesteros cuando comenzó el incendio en un sótano abarrotado alrededor de la 1:30 am del jueves.

Se ha abierto una investigación penal contra la pareja. Se le acusa de homicidio por negligencia, lesiones corporales por negligencia e incendio provocado por negligencia.

Los fiscales de Wallis dijeron que la investigación continúa "para determinar cualquier otra posible responsabilidad penal y las circunstancias exactas de este incendio".

Las imágenes de videos que han surgido de la tragedia muestran a jóvenes intentando desesperadamente huir del lugar, algunos rompiendo ventanas para intentar salir.

Suiza ha declarado luto nacional el 9 de enero, con las campanas de todas las iglesias listas para sonar a las dos de la tarde. También se ha previsto un minuto de silencio.

Durante su discurso en la Plaza de San Pedro en Roma, el Papa León XIV expresó su "cercanía a cuantos están de luto" por el desastre. "Les aseguro mis oraciones por los jóvenes fallecidos, por los heridos y por sus familias", expresó.

