En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
VENEZUELA
BOMBARDEOS EN CARACAS
NICOLÁS MADURO
TEMBLOR EN COLOMBIA
AUMENTO UPC
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Identifican a las 40 víctimas fatales de incendio en Suiza, la mitad eran menores de 18 años

Identifican a las 40 víctimas fatales de incendio en Suiza, la mitad eran menores de 18 años

Sus edades oscilaban entre los 39 años y había dos de tan solo 14. Los propietarios del bar están bajo investigación criminal.

Por: AFP
Actualizado: 4 de ene, 2026
Comparta en:
Identifican a las 40 víctimas fatales de incendio en Suiza, la mitad eran menores de 18 años
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad