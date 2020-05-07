Noticias Caracol Municipio de Manzanares
Municipio de Manzanares
Así fue la despedida de Yeison Jiménez en su pueblo natal: su esposa cargó sus cenizas
En el municipio de Manzanares, en el departamento del Caldas, los habitantes le dieron la despedida a su coterráneo Yeison Jiménez, famoso cantante de música popular que falleció en un accidente aéreo en Paipa, Boyacá.
Derrumbe en Manzanares, Caldas, causó pánico entre viajeros que esperaban a que les dieran paso
Este derrumbe en Manzanares se agudizó y obligó a que varias personas que permanecían en vehículos salieran corriendo. En video quedó evidenciada la magnitud de la emergencia.
Hombre mató a su hijastro de 21 meses en Caldas y fue condenado a 40 años de prisión
El sujeto le pegó en repetidas ocasiones porque "le molestaba su llanto", hasta tal punto que mató a su hijastro. Medicina Legal indicó que la víctima murió por daño cerebral y hemorragia.
Derrumbe en Manzanares, Caldas, deja un niño muerto y seis personas heridas
Cuatro viviendas fueron las más afectadas. Emergencia ocurrió debido a las lluvias.