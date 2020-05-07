En vivo
Noticias Caracol  / Municipio de Manzanares

Municipio de Manzanares

  • Así fue la despedida de Yeison Jiménez en su pueblo natal: su esposa cargó sus cenizas
    Manzanares, Caldas, tuvo homenaje a Yeison Jiménez.
    Alcaldía de Manzanares
    COLOMBIA

    Así fue la despedida de Yeison Jiménez en su pueblo natal: su esposa cargó sus cenizas

    En el municipio de Manzanares, en el departamento del Caldas, los habitantes le dieron la despedida a su coterráneo Yeison Jiménez, famoso cantante de música popular que falleció en un accidente aéreo en Paipa, Boyacá.

  • Derrumbe en Manzanares, Caldas, causó temor entre viajeros que esperaban a que les dieran paso
    Captura de pantalla
    COLOMBIA

    Derrumbe en Manzanares, Caldas, causó pánico entre viajeros que esperaban a que les dieran paso

    Este derrumbe en Manzanares se agudizó y obligó a que varias personas que permanecían en vehículos salieran corriendo. En video quedó evidenciada la magnitud de la emergencia.

  • Hombre mató a hijastro de 21 meses y es condenado a 40 años de prisión
    El hombre que mató a su hijastro ya había tenido una orden de alejamiento por la Comisaria de Familia.
    AlexLinch/Getty Images/iStockphoto
    COLOMBIA

    Hombre mató a su hijastro de 21 meses en Caldas y fue condenado a 40 años de prisión

    El sujeto le pegó en repetidas ocasiones porque "le molestaba su llanto", hasta tal punto que mató a su hijastro. Medicina Legal indicó que la víctima murió por daño cerebral y hemorragia.

  • Un niño muerto y 6 personas heridas deja derrumbe en Manzanares, Caldas
    COLOMBIA

    Derrumbe en Manzanares, Caldas, deja un niño muerto y seis personas heridas

    Cuatro viviendas fueron las más afectadas. Emergencia ocurrió debido a las lluvias.

