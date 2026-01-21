Así fue la despedida de Yeison Jiménez en su pueblo natal: su esposa cargó sus cenizas

Los habitantes del municipio de Manzanares, en el Caldas, se despidieron del hijo de esa tierra Yeison Jiménez. El famoso cantante de música popular falleció el pasado 10 de enero en un accidente aéreo poco después de que la aeronave en la que se encontraba despegara desde el aeródromo de Paipa, en Boyacá.

El miércoles 14 de enero, los fanáticos del cantante y sus colegas en la música le hicieron un homenaje en el Movistar Arena. Otros eventos de despedida y homenaje se han realizado en otros lugares del país. La muerte de Yeison Jiménez a los 34 años conmocionó a Colombia, no solo por la forma tan repentina en que ocurrió, si no también por el legado musical que dejó el artista.



"Desde esta misma plaza donde dio sus primeros pasos en el mundo de la música, como participante y ganador en cinco ocasiones del Festival de la Canción Infantil. Desde este mismo lugar donde nos regaló y acompaño con muchas presentaciones y un show histórico en el marco de las XXXII Fiestas de la Cordialidad, que quedaron grabados para siempre en la memoria de quienes tuvimos la fortuna de acompañarlo", se lee en un comunicado de la Alcaldía de Manzanares.



¿Cómo fue la despedida de Yeison Jiménez en Manzanares, Caldas?

En el municipio donde nació Jiménez el 26 de julio de 1991 la despedida tuvo la presencia de su esposa, Sonia Restrepo. La mujer se vio en varias fotografías y videos durante el homenaje público. Asimismo, Restrepo había compartido unas palabras públicas, replicadas en varios medios: "Amor mío. Hoy me toca decirte adiós, aunque mi corazón se niegue a aceptarlo. Te vas de este mundo, pero no de mi vida, porque tu amor quedó sembrado en mí para siempre. Gracias por cada momento compartido, por las risas, por el apoyo incondicional, por tu manera única de amarme y cuidarme".

Restrepo agregó que la ausencia de su pareja "duele de una forma que no se puede explicar con palabras, pero también me consuela saber que amé y fui amada de verdad. Fuiste y siempre serás una parte de mí, de mi historia, de mis recuerdos más hermosos. Prometo llevarte conmigo en cada paso que dé, en cada recuerdo, en cada latido. Descansa en paz, mi amor. Hasta que la vida nos permita volver a encontrarnos, seguirás viviendo en mi corazón. Te amaré por siempre".

Por su parte, desde la Alcaldía de Manzanares le agradecieron a Jiménez llevar el nombre su pueblo "en la voz, en el alma y en cada escenario. Gracias por cantar lo que muchos sienten y no saben decir. Gracias por volver siempre a casa, por no olvidar de dónde venía tu historia. Yeison no se va, porque su música sigue sonando, porque su voz vive en cada recuerdo, porque su legado ya es eterno. Manzanares te despide con lágrimas, aplausos y orgullo. Descansa en paz, hijo de esta tierra. Aquí vivirás por siempre".

Sonia Restrepo, esposa de Yeison Jiménez, durante homenaje al fallecido cantante en Manzanares. Alcaldía de Manzanares

¿Qué se sabe del accidente aéreo en el que falleció Yeison Jiménez?

En la tarde del sábado 10 de enero, el cantante de música popular Yeison Jiménez abordó una avioneta en el aeródromo de Paipa, en el departamento de Boyacá, junto a varios miembros de su equipo de trabajo. El artista tenía programada una presentación en el municipio de Marinilla, en Antioquia.

"Aproximadamente a las 16:11 HL, se confirmó el siniestro de una aeronave de matrícula N325FA en inmediaciones del aeródromo Juan José Rondón, en el sector comprendido entre los municipios de Paipa y Duitama, Boyacá. Lamentablemente, tras el arribo de los organismos de socorro y la Policía Nacional al lugar del impacto, se confirma el fallecimiento de los seis ocupantes de la aeronave", se lee en un comunicado de la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes de la Aeronaútica Civil.

La entidad confirmó que en la aeronave se encontraba Yeison Jiménez, junto al piloto, el capitán Fernando Torres Rojas y otros cuatro pasajeros, identificados como Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Jefferson Osorio y Weisman Mora. "El Centro de Coordinación de Búsqueda y Rescate (SAR) de la Aerocivil activó los protocolos tras recibir la señal de localización de emergencia (ELT)", agregó la entidad.

Álvaro Bello, director de la división de investigaciones de la Aeronáutica Civil, corroboró que la avioneta si despegó y tuvo un desplazamiento en el aire antes de chocar. Cuando las autoridades empezaron los levantamientos de los cuerpos también se inició la investigación de las causas del accidente aéreo. El funcionario confirmó que la avioneta había volado los días anteriores, lo que evidencia que sí estaba en condiciones de ser aeronavegable, por lo que el foco del caso está enfocado en qué fue lo que falló.

