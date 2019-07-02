En vivo
Noticias Caracol  / Municipio de Nariño

Municipio de Nariño

  • Tres temblores en Colombia durante la madrugada de este viernes 9 de enero: los epicentros
    Ubicación de los tres temblores en Colombia en la madrugada de este viernes -
    Foto: Servicio Geológico Colombiano
    COLOMBIA

    Tres temblores en Colombia durante la madrugada de este viernes 9 de enero: los epicentros

    Santander, Chocó y Nariño fueron los departamentos en los que la madrugada de este viernes se presentaron los tres movimientos telúricos registrados por el Servicio Geológico Colombiano.

  • Temblor en Colombia: reacciones del embajador de EE. UU., presidente Petro y gobernador de Meta
    Seismograph with paper in action and earthquake - 3D Rendering
    Petrovich9/Getty Images/iStockphoto
    COLOMBIA

    Temblor en Colombia hoy: se reporta duro sismo en área de influencia del volcán Galeras

    “Se sintió y además sonó muy extraño”, comentó un usuario de redes sociales sobre el temblor en Colombia hoy, que se presentó en el municipio de Nariño y tuvo una profundidad de apenas 8 kilómetros.

  • Campesinos han tenido que botar y regalar leche tras cierre en vía Panamericana
    COLOMBIA

    Pérdidas por cierre en vía Panamericana: campesinos han tenido que botar y regalar la leche

    Productores y conductores también están sintiendo la escasez y los altos precios tras el cierre de la vía Panamericana. Alimentos como el plátano y la cebolla triplicaron su precio.

  • Ciudadano extranjero es enviado a la cárcel por presunto abuso de su hijastra
    Medicina Legal dictaminó que la menor sufrió lesiones en su cuerpo debido a la agresión sexual.
    Foto: Fiscalía General de la Nación.
    COLOMBIA

    Ciudadano extranjero fue enviado a la cárcel por el presunto abuso sexual de su hijastra

    Autoridades indicaron que el sujeto se habría aprovechado de la confianza que le tenía su pareja sentimental para cometer el abuso sexual de la menor. Los detalles del indignante caso aquí.

  • Condenan a 18 años de cárcel a hombre por extorsionar a su prima y permitir que abusaran de ella
    Extorsionaba a su prima a cambio de no atentar contra su vida, la de su esposo e hijo menor de edad.
    Foto: Fiscalía General de la Nación.
    COLOMBIA

    Condenan a 18 años de cárcel a hombre por extorsionar a su prima y permitir que abusaran de ella

    El condenado también deberá pagar una multa de 4.000 salarios mínimos legales vigentes por extorsionar a su prima, en Nariño. Conozca todos los detalles de este hecho.

  • Crimen en Medellín
    Un joven de 17 años fue herido con arma cortopunzante tras intentar intervenir en una pelea en Medellín
    Archivo
    COLOMBIA

    Hombres armados detuvieron bus en vía Tumaco-Pasto y mataron a dos pasajeros

    Las autoridades continúan con las investigaciones del caso para dar con el paradero de los responsables del crimen.

  • Deslizamiento Nariño
    Tomada del video
    COLOMBIA

    Deslizamiento en Magüí Payán, Nariño, sepultó varias viviendas y todo quedó en video

    Luego del alud, la comunidad ayudó a vecinos del sector que quedaron atrapados bajo los escombros.

  • Abuela de víctima de accidente en Nariño recuerda sueño que habría presagiado muerte de su nieto
    COLOMBIA

    Sueño habría presagiado muerte de su nieto, recuerda abuela de víctima de accidente en Nariño

    Esta es la historia de una de las 20 familias que despiden a sus seres queridos tras el lamentable siniestro en la vía Panamericana.

  • Víctima de brutal feminicidio en Tumaco
    COLOMBIA

    La rociaron con gasolina y le prendieron fuego: brutal ataque a joven candidata a reinado en Tumaco

    Yuliana Estacio, quien aspiró al título en el Carnaval del Fuego en 2019, murió debido a las graves quemaduras. Señalan como responsable a su compañero sentimental.

  • Cae clan familiar dedicado al tráfico de heroína desde Nariño a Europa y Estados Unidos
    COLOMBIA

    Desmantelan clan familiar dedicado al tráfico de heroína desde Nariño hacia Europa y Estados Unidos

    En Cali, Cauca, Caquetá y Bogotá buscaban a personas de bajos recursos para convertirlas en mulas. A algunas les terminaban pagando con la droga y las volvían adictas.

