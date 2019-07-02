Noticias Caracol Municipio de Nariño
Municipio de Nariño
-
Tres temblores en Colombia durante la madrugada de este viernes 9 de enero: los epicentros
Santander, Chocó y Nariño fueron los departamentos en los que la madrugada de este viernes se presentaron los tres movimientos telúricos registrados por el Servicio Geológico Colombiano.
-
Temblor en Colombia hoy: se reporta duro sismo en área de influencia del volcán Galeras
“Se sintió y además sonó muy extraño”, comentó un usuario de redes sociales sobre el temblor en Colombia hoy, que se presentó en el municipio de Nariño y tuvo una profundidad de apenas 8 kilómetros.
-
Pérdidas por cierre en vía Panamericana: campesinos han tenido que botar y regalar la leche
Productores y conductores también están sintiendo la escasez y los altos precios tras el cierre de la vía Panamericana. Alimentos como el plátano y la cebolla triplicaron su precio.
-
Ciudadano extranjero fue enviado a la cárcel por el presunto abuso sexual de su hijastra
Autoridades indicaron que el sujeto se habría aprovechado de la confianza que le tenía su pareja sentimental para cometer el abuso sexual de la menor. Los detalles del indignante caso aquí.
-
Condenan a 18 años de cárcel a hombre por extorsionar a su prima y permitir que abusaran de ella
El condenado también deberá pagar una multa de 4.000 salarios mínimos legales vigentes por extorsionar a su prima, en Nariño. Conozca todos los detalles de este hecho.
-
Hombres armados detuvieron bus en vía Tumaco-Pasto y mataron a dos pasajeros
Las autoridades continúan con las investigaciones del caso para dar con el paradero de los responsables del crimen.
-
Deslizamiento en Magüí Payán, Nariño, sepultó varias viviendas y todo quedó en video
Luego del alud, la comunidad ayudó a vecinos del sector que quedaron atrapados bajo los escombros.
-
Sueño habría presagiado muerte de su nieto, recuerda abuela de víctima de accidente en Nariño
Esta es la historia de una de las 20 familias que despiden a sus seres queridos tras el lamentable siniestro en la vía Panamericana.
-
La rociaron con gasolina y le prendieron fuego: brutal ataque a joven candidata a reinado en Tumaco
Yuliana Estacio, quien aspiró al título en el Carnaval del Fuego en 2019, murió debido a las graves quemaduras. Señalan como responsable a su compañero sentimental.
-
Desmantelan clan familiar dedicado al tráfico de heroína desde Nariño hacia Europa y Estados Unidos
En Cali, Cauca, Caquetá y Bogotá buscaban a personas de bajos recursos para convertirlas en mulas. A algunas les terminaban pagando con la droga y las volvían adictas.