Invima emite alerta sobre venta de alimento en polvo con registro falso: piden no consumirlo

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió una alerta sanitaria debido a la detección de un producto en polvo identificado como "Multifort", que se encuentra circulando en el mercado colombiano con un número de registro sanitario que no corresponde a una autorización legítima. "El producto se está comercializando incumpliendo la normatividad sanitaria vigente para alimentos y bebidas en Colombia".

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El producto se está ofreciendo al público utilizando un supuesto registro sanitario con la clave RSA-001772-2019, que no ha sido expedido por la autoridad sanitaria. Esto significa que el producto no cuenta con una autorización oficial para ser distribuido o vendido en el país.

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La alerta fue activada luego de que la entidad recibiera una denuncia ciudadana, lo que permitió iniciar una verificación a través de las actividades propias de Inspección, Vigilancia y Control (IVC). Durante estas labores se identificó que el producto en cuestión se estaba vendiendo en diferentes puntos sin cumplir con los requisitos sanitarios exigidos por la normativa colombiana sobre alimentos y bebidas.



El Invima advierte sobre venta irregular de polvo alimenticio "Multifort"

Según el Invima, el registro sanitario que se está utilizando para la comercialización del polvo "Multifort" es falso y no hace parte de los registros válidos otorgados por la entidad. Por este motivo, la entidad decidió emitir una advertencia pública con el fin de alertar a los consumidores, comerciantes y distribuidores sobre la presencia de un producto que no cuenta con las garantías de calidad y seguridad que exige la regulación sanitaria en Colombia.



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"El Invima reiteró que el cumplimiento de la normatividad sanitaria es responsabilidad de los titulares de registros, permisos o notificaciones sanitarias, así como de los fabricantes, importadores y comercializadores de alimentos y bebidas en el país. Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía para verificar siempre la autenticidad de los registros sanitarios antes de adquirir productos alimenticios".

La entidad también explicó que continuará con las labores de vigilancia y control en diferentes puntos de venta, distribución y comercialización en todo el país, con el objetivo de identificar y retirar del mercado aquellos productos que representen un riesgo para la salud pública. Este tipo de acciones buscan reducir la presencia de alimentos que no han demostrado cumplir con los estándares de inocuidad y calidad requeridos legalmente.



Invima pide suspender su consumo

En la alerta, el Invima solicita de manera explícita a quienes detecten la comercialización del polvo alimenticio "Multifort" abstenerse de comprarlo o consumirlo, y reportar su presencia a través de los canales oficiales de la entidad. De esta manera, se facilita la intervención oportuna por parte de los equipos de inspección, vigilancia y control, lo que puede llevar al decomiso del producto y a la apertura de los procesos correspondientes para sancionar a quienes estén detrás de su distribución irregular.

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"En caso de identificar la comercialización del alimento en polvo denominado “Multifort”, se recomienda a la ciudadanía abstenerse de adquirirlo o consumirlo. Asimismo, es importante reportar su presencia a través de los canales oficiales del Invima para poderadelantar las acciones correspondientes de inspección, vigilancia y control. El objetivo es prevenir posibles riesgos para la salud de los consumidores. De esta manera, se contribuye al decomiso del producto y a la protección de la salud pública"



¿Cómo consultar el registro sanitario de un producto en Colombia?

El Invima emite alertas y comunicados continuamente sobre los riesgos que tienen los productos fraudulentos, indicando el peligro que representan para la salud de los consumidores. Para verificar el número de registro sanitario de un producto antes de utilizarlo puede seguir los siguientes pasos:



Ubique el número de registro sanitario en el producto, deber estar visible. A menudo acortado como "Reg. San. INVIMA"

Ingrese al enlace oficial del Invima: https://www.invima.gov.co/consulta-registros-sanitarios

Puede seleccionar la opción de "Consulta básica" e iniciar la búsqueda con el número de registro, incluyendo las letras que tenga, o incluso buscarlo por nombre

e iniciar la búsqueda con el número de registro, incluyendo las letras que tenga, o incluso buscarlo por nombre También está la opción de "Consulta avanzada", en la que puede seleccionar el tipo de producto (medicamento, suplemento dietario, etc.) y realizando la búsqueda por nombre de producto, registro sanitario o principio activo.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co