Tres temblores en Colombia durante la madrugada de este viernes 9 de enero: los epicentros

El Servicio Geológico Colombiano reportó en la madrugada de este viernes, 9 de enero de 2026, tres temblores en Colombia. Los epicentros de estos movimientos telúricos fueron en municipios ubicados en los departamentos del Chocó, Santander y Nariño. Las autoridades no han reportado daños a estructuras ni víctimas tras los sismos registrados.



Temblor en Santander este viernes 9 de enero

El primer temblor en Colombia ocurrió a la 1:39 de a madrugada y tuvo como epicentro el municipio de Santa Helena del Opón, Santander.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

De acuerdo con la entidad que registra los sismos en Colombia, este movimiento telúrico fue de magnitud 3,4 y presentó una profundidad de 108 kilómetros.



Temblor de magnitud 2,6 durante la madrugada en Chocó

Pasados minutos, específicamente a las 2:11 de la madrugada, se presentó otro temblor en Colombia, el cual tuvo como epicentro el municipio de San Juan Docordó, Chocó.

Según el Servicio Geológico Colombiano, este sismo fue de magnitud 2,6 y registró una profundidad menor a 30 kilómetros.



Sismo en Nariño este viernes

Finalmente, a las 5:07 de la mañana fue el último movimiento telúrico registrado durante la madrugada de este viernes 9 de enero y tuvo como epicentro el municipio de Nariño, departamento de Nariño.



Este sismo fue de magnitud 2,7 y presentó una profundidad de 9 kilómetros.



Publicidad

Cabe aclarar que ni las autoridades ni ciudadanos de las comunidades donde ocurrieron esos temblores han reportado anomalías tras los movimientos telúricos.



¿Qué hacer durante un temblor?

Cuando ocurre un temblor, la prioridad inmediata de cualquier persona es proteger su vida y reducir el riesgo de lesiones. Durante el movimiento sísmico, se recomienda mantener la calma y actuar con rapidez. Si la persona se encuentra dentro de una edificación, debe buscar refugio en lugares seguros como debajo de mesas resistentes, escritorios o junto a muros estructurales, evitando ventanas, espejos y objetos que puedan caer. Es fundamental adoptar la posición de “agacharse, cubrirse y sujetarse”, protegiendo la cabeza y el cuello con los brazos. En caso de estar cerca de una puerta, no es aconsejable permanecer en el marco, pues no siempre ofrece seguridad.

Si el temblor sorprende a alguien en la calle, lo más prudente es alejarse de postes, cables eléctricos, fachadas y estructuras que puedan desplomarse. En espacios abiertos, la persona debe permanecer allí hasta que el movimiento cese. Quienes estén conduciendo deben detener el vehículo en un lugar seguro, lejos de puentes, túneles o edificios, y permanecer dentro hasta que termine el sismo.

Publicidad

Una vez que el temblor ha pasado, la persona debe evaluar su entorno antes de moverse. Es importante verificar si existen fugas de gas, incendios o daños estructurales en la vivienda o el lugar donde se encuentra. Si se detecta olor a gas, se deben apagar las llamas, evitar encender luces y salir de inmediato. También se recomienda desconectar la energía eléctrica para prevenir cortocircuitos.

Después del sismo, se debe conservar la calma y seguir las indicaciones de las autoridades locales. La persona debe estar preparada para réplicas, que suelen ocurrir tras un evento principal, y mantenerse en lugares seguros hasta que se confirme que no hay peligro. Es aconsejable revisar el estado de familiares, vecinos y compañeros, prestando ayuda a quienes lo necesiten, especialmente niños, personas mayores o con movilidad reducida.

El acceso a información confiable es esencial. Escuchar la radio, seguir canales oficiales y evitar rumores permite tomar decisiones correctas. Además, se recomienda tener a la mano un kit de emergencia con agua, alimentos no perecederos, linterna, botiquín y documentos importantes.

Finalmente, después de un temblor, la persona debe participar en labores de limpieza y organización solo si el área es segura. La prevención y la preparación son claves: conocer rutas de evacuación, practicar simulacros y mantener la calma en todo momento aumentan las posibilidades de superar un sismo sin mayores consecuencias.

Publicidad

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: Milografias