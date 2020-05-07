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Municipio de Tibasosa

Vacas en Boyacá
COLOMBIA

Policía halló a dos terneros que eran llevados en el asiento de atrás de un carro en vía de Boyacá

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