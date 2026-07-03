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Noticias Caracol  / SALUD  / Invima alerta por comercialización fraudulenta de marca de agua en Colombia: evite consumirla

Invima alerta por comercialización fraudulenta de marca de agua en Colombia: evite consumirla

La entidad emitió una alerta sanitaria este 30 de junio para alertar a compradores sobre el producto.

Por: María Paula Rodríguez Rozo
Actualizado: 3 de jul, 2026
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Agua
Muchas personas en Colombia tienden a comprar agua tratada en bolsas.

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió una alerta sanitaria por la comercialización fraudulenta del producto Agua Pura Natural, marca ‘Refresk’, al advertir que el registro sanitario con el que se identifica no existe.

De acuerdo con la entidad, el producto reporta el registro sanitario R. SAT. 1912301, el cual es falso, por lo que se considera fraudulento conforme a la normatividad sanitaria vigente en Colombia.
La advertencia fue emitida luego de las acciones de Inspección, Vigilancia y Control (IVC) adelantadas por el Invima, en las que también se evidenció que el producto incumple los requisitos de rotulado exigidos para las aguas potables tratadas destinadas al consumo humano.

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Qué dijo el Invima sobre el agua ‘Refresk’

Según explicó la entidad, además de utilizar un registro sanitario inexistente, el producto presenta irregularidades en su etiquetado, lo que constituye un incumplimiento de las disposiciones sanitarias aplicables para este tipo de bebidas.

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Ante esta situación, el Invima pidió a la ciudadanía abstenerse de comprar o consumir el agua marca ‘Refresk’. Además, recomendó a las personas que ya la hayan adquirido suspender de inmediato su consumo y reportar el caso ante las autoridades sanitarias competentes.

La entidad también reiteró la importancia de verificar la autenticidad de los registros sanitarios antes de comprar alimentos y bebidas, con el fin de evitar riesgos para la salud y prevenir la adquisición de productos fraudulentos.
El instituto solicitó a las secretarías de salud departamentales, distritales y municipales adelantar la búsqueda activa de este producto y reforzar las acciones de inspección en los establecimientos bajo su jurisdicción para impedir su distribución y venta.

Asimismo, insistió en que el agua ‘Refresk’ no debe ser comercializada en el país y advirtió que su distribución podría dar lugar a las sanciones previstas por la ley.

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El Invima reiteró su llamado a los ciudadanos para consultar de manera permanente las alertas sanitarias y los registros vigentes a través de sus canales oficiales, así como reportar cualquier irregularidad relacionada con alimentos y bebidas comercializados en Colombia.

María Paula Rodríguez Rozo
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