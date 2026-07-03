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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Policía halló a dos terneros que eran llevados en el asiento de atrás de un carro en vía de Boyacá

Policía halló a dos terneros que eran llevados en el asiento de atrás de un carro en vía de Boyacá

Las autoridades revelaron que los bovinos fueron hurtados y lograron actuar a tiempo.

Por: María Paula Rodríguez Rozo
Actualizado: 3 de jul, 2026
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Vacas en Boyacá
Las vacas fueron hurtadas
Redes sociales

En redes sociales se hizo viral un video en el que se ve a un uniformado de la Dirección de Tránsito de la Policía Nacional, quien abre la puerta de un vehículo particular y, en su interior, se ven dos terneros apretujados en el asiento trasero del vehículo. Mientras que para unos pareció tierno o insólito, esta grabación fue el registro de una actuación que las autoridades de Boyacá hicieron a tiempo.

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El vehículo fue interceptado en el sector Jardines de la Esperanza, en la vía que comunica a los municipios de Tibasosa y Sogamoso. Si bien la imagen de dos vacas siendo llevadas en un vehículo tan pequeño causó comentarios cómicos, se descubrió que había un tema de fondo preocupante. Y es que, además de ser transportados en condiciones de hacinamiento, las autoridades confirmaron que los semovientes habían sido hurtados de su dueña original.

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Así lo confirmó el coronel Andrés Vaca, director encargado de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, quien rechazó de manera contundente estos hechos, en representación de la institución. El coronel dijo que esta acción fue posible gracias a la comunicación oportuna por parte de la ciudadanía con la Seccional de Tránsito en Boyacá. Gracias a eso, se capturó a tres presuntos responsables de estos hechos y del hurto de los mamíferos en la vereda Esterillal.

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La dueña de los bovinos agradeció a los uniformados de la Dirección de Tránsito y a la institución por haber recuperado a sus animales y haber efectuado la detección de los presuntos ladrones de sus terneros, quienes ya están de vuelta en su hogar, después de haber sido transportados en un vehículo con la suficiente capacidad para llevarlos con más espacio.

María Paula Rodríguez Rozo
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