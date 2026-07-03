Pronóstico del clima para este fin de semana en Colombia: lluvias intensas y una nueva onda tropical

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) ha publicado un reporte detallado sobre el comportamiento del clima para el fin de semana del 3 al 5 de julio de 2026, advirtiendo a los colombianos sobre condiciones meteorológicas adversas en gran parte del territorio nacional. Según el Comunicado Especial No. 071, se espera que el viernes 3 de julio sea la jornada con las precipitaciones más severas, afectando especialmente a las regiones Caribe, Andina, Pacífica, Orinoquía y Amazonía.



De acuerdo con el informe oficial, los mayores acumulados de agua se concentrarán hoy en el sur de Córdoba, el occidente de Antioquia y el centro del Chocó. Para los viajeros y residentes de la región Andina, el Ideam señala que departamentos como Santander, Norte de Santander, Cundinamarca y Boyacá presentan una alta probabilidad de lluvias durante la noche. En la capital, Bogotá, el cielo permanecerá mayormente nublado con persistencia de lluvias o lloviznas, particularmente durante el cierre de este viernes.



Sábado 4 de julio

Para el sábado 4 de julio, el pronóstico indica una disminución gradual de las lluvias a nivel general, aunque la mañana podría verse interrumpida por tormentas eléctricas en sectores de la Amazonía y la Orinoquía. No obstante, durante la tarde y noche, la actividad pluvial se reactivará en el centro y sur de la región Caribe, así como en áreas dispersas de la región Pacífica y Andina. Es importante resaltar que el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina experimentará lluvias de intensidad moderada a fuerte durante este día.



Domingo 5 de julio

La situación climática dará un giro el domingo 5 de julio con el ingreso de la onda tropical No. 22 . Este fenómeno meteorológico provocará un aumento en la intensidad de las precipitaciones durante la tarde y la noche en el centro y occidente de la región Caribe, así como en el norte de las regiones Andina y Pacífica. Los departamentos de Sucre, Bolívar, Meta y Guaviare deberán estar especialmente alertas ante posibles incrementos importantes de lluvias.

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Paradójicamente, mientras gran parte del país se moja, algunas zonas enfrentarán una alta sensación térmica. El Ideam advierte que, a pesar de la nubosidad, departamentos como Cesar, Magdalena, Sucre y Bolívar sentirán un calor intenso el domingo. Esta condición de altas temperaturas también se extenderá a Tolima, Huila y diversas zonas del Valle del Magdalena.

Ante este panorama, el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres ha emitido recomendaciones críticas. Existe una preocupación mayor por los deslizamientos de tierra, especialmente en departamentos con alerta roja debido a la topografía montañosa. Se aconseja a los conductores transitar preferiblemente durante el día y consultar herramientas como VI@JERO SEGURO o el numeral #767 para conocer el estado de las vías antes de partir.



En caso de tormentas eléctricas, el Ideam sugiere buscar refugio seguro, evitar estructuras metálicas altas y no realizar actividades deportivas en áreas abiertas. Además, se recomienda asegurar techos y realizar limpieza de canales para evitar inundaciones domésticas.



Finalmente, para quienes visitan zonas rurales o parques naturales, la advertencia es clara respecto a los incendios de cobertura vegetal. Se insta a turistas y caminantes a apagar correctamente las fogatas y evitar dejar residuos de vidrio o químicos que puedan actuar como focos de ignición bajo la radiación solar. Las autoridades locales y bomberos deben mantener activos sus planes de prevención para proteger las áreas de reserva forestal en todo el país.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.