Hombre en Medellín amenazaba con abusar y asesinar a niños: autoridades respondieron

Un video que circuló en redes sociales y en el que un hombre aseguraba haber asesinado a cuatro niños y amenazaba con abusar sexualmente de otros más generó alarma e indignación en Medellín. Tras la difusión del material, las autoridades ubicaron a la persona y aseguraron que la situación ya fue controlada.



La denuncia fue expuesta en su momento por el concejal Andrés Tobón, quien pidió la intervención inmediata de la Secretaría de Seguridad y de la Policía Metropolitana para evitar cualquier riesgo. Según informó el alcalde Federico Gutiérrez, luego de conocer el caso se activó la búsqueda del hombre y se logró ubicarlo en una vivienda del corregimiento de San Antonio de Prado, en el suroccidente de la ciudad. En el lugar, funcionarios de las secretarías de Seguridad y Salud realizaron la intervención correspondiente.

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De acuerdo con el reporte preliminar entregado por las autoridades, las supuestas confesiones y amenazas expresadas en el video no se materializaron. La administración distrital señaló que el hombre presenta afectaciones en su salud mental, situación que habría estado relacionada con las afirmaciones que hizo en la grabación.

Gutiérrez aseguró en un video que la situación fue, en efecto, controlada a través de una actuación rápida: “La preocupación que tenía muchos ciudadanos por el vídeo que circulaba hoy en horas de la tarde sobre un sujeto que hablaba en tono amenazante especialmente sobre niños ya fue controlada”.



Las autoridades hablaron con la madre de este individuo, quien no estaba en la vivienda con su hijo, y así se pudo determinar que este ciudadano tenía “problemas serios y graves de salud mental”. La persona fue enviada a un centro de salud mental en San Cristóbal a través de la red que tiene la ciudad. “Para nosotros lo primero es evitar cualquier tragedia y entender la situación y actuar”, declaró el mandatario.



María Paula Rodríguez Rozo

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