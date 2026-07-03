Caso Nancy Guthrie: hombre se declara culpable de enviar nota de rescate falsa a la familia

En Estados Unidos y el mundo la desaparición de Nancy Guthrie, la mamá de la periodista Savannah Guthrie, sigue dejando datos reveladores. A pesar de que recientemente se informó que la mujer habría muerto en medio del secuestro, la investigación de las autoridades sigue en pie y con giros a causa de nuevos detalles de las notas que han enviado los supuestos responsables.



Un hombre asegura haber enviado una nota de rescate falsa

Según se ha conocido a lo largo de la investigación, la familia Guthrie recibió varias notas de rescate días después de haber reportado la desaparición de la mujer de 84 años a inicios de este año. En algunas les hicieron exigencias para su liberación, les informaron sobre su estado y en una de ellas incluso les aseguraron que murió después de unos días de cautiverio. Sin embargo, las autoridades han reseñado que no están del todo seguros de la veracidad de las mismas, motivo por el que no las hicieron públicas hasta meses después.

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Uno de los últimos giros en este caso llegó con Derrick Callella, un hombre que se declaró culpable de enviar una nota falsa en la que exigía un rescate a la familia de la periodista Savannah Guthrie, después de la desaparición en febrero pasado de la madre de la presentadora de NBC de su vivienda en Tucson, Estados Unidos. Callella compareció el 2 de julio ante un tribunal federal en Tucson, donde admitió los cargos con la intención de acosar, amenazar o intimidar a una persona.

Según la Fiscalía, el cargo de acoso mediante el uso de un dispositivo de telecomunicaciones contempla una pena máxima de dos años de prisión, una multa de hasta 250.000 dólares, o ambas, además de un año de libertad supervisada. La sentencia está programada para el próximo 10 de septiembre. Además, el juez ordenó que Callella ingresara a un centro de tratamiento para adicciones.



Callella es la única persona arrestada y procesada hasta el momento en relación con la desaparición de Nancy Guthrie, un caso que ha acaparado la atención nacional por las inusuales circunstancias que lo rodean. Desde la desaparición de la mujer, de 84 años, varios medios de comunicación y la familia han recibido notas en las que se exigía un rescate o se aseguraba tener información sobre su paradero. Según documentos judiciales, Callella envió mensajes de texto el 4 de febrero a dos familiares de Nancy Guthrie y, además, llamó a uno de ellos, exigiendo bitcoins para liberar o dar detalles del paradero de la mujer.



Los mensajes fueron enviados a Annie, la hija mayor de Guthrie, y a su yerno, Tommaso Cioni. De acuerdo con los registros de la corte, el acusado utilizó una línea telefónica por internet para enviar el mensaje: "¿Recibieron los bitcoins? Estamos esperando la transacción por nuestra parte". Los investigadores señalaron que los mensajes se enviaron momentos después de que la familia Guthrie difundiera el primer mensaje en video dirigido a los presuntos secuestradores, solicitando una prueba de vida.

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El FBI aclaró que aún investiga como secuestro la desaparición de la madre de la presentadora pese a una supuesta nota que la semana pasada la dio por muerta y a que ya transcurrieron más de 150 días desde el inicio de su búsqueda en Arizona. Recientemente el colectivo Madres Buscadoras de Sonora informaron haber recibido también llamadas que aseguran que el cuerpo de Guthrie esta enterrado cerca de la frontera entre Arizona y Sonora (México), sin embargo a pesar de varias búsquedas no han encontrado nada.



Savannah Guthrie pide ayuda para seguir buscando a su madre

Savannah Guthrie, conductora de un importante noticiero matutino, pidió encarecidamente a cualquiera que tenga información sobre la desaparición de Nancy Guthrie que se ponga en contacto con las autoridades. "Solo quería aprovechar para pedirle a la gente, para realmente... suplicar a la gente que dé un paso al frente, alguien sabe algo", dijo a los espectadores del programa 'Today', de NBC, luego de que se revelara la supuesta nota de fallecimiento de su madre.

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La presentadora agregó que ella y su familia a atraviesan una "agonía" y no pueden "estar en paz". El emotivo pedido de Guthrie se produjo después de que medios estadounidenses informaran que una de las dos notas enviadas a la familia en las semanas posteriores al secuestro indicaba que la madre había muerto, CNN informó que la nota señalaba que los secuestradores no habían tenido la intención de matarla. Savannah Guthrie ofreció un millón de dólares por una pista que lleve a encontrar a su madre, mientras que el FBI anunció 100.000 dólares por información y añadió "este es un momento para decirles que necesitamos su ayuda".

*Con información de EFE y AFP