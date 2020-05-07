En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
CONDUCTOR LINCHADO
OPERATIVO EE. UU.
LATIN GRAMMY
TRAGEDIA DE ARMERO
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar
Noticias Caracol  / Municipio de Vélez

Municipio de Vélez

  • Transversal del Carare, en Vélez, Santander, está desapareciendo por falla geológica
    Invías/Captura de pantalla
    COLOMBIA

    Impresionantes imágenes de Transversal del Carare, en Santander, 'devorada' por falla geológica

    Por lo menos 300 hectáreas de tierra se han visto afectadas por el movimiento de masa que está borrando del mapa esta vía y que, según autoridades, sigue activo, aumentando el riesgo en la zona.

  • En acto perdón de las extintas FARC, víctimas reclamaron por ausencia del Gobierno
    Noticias Caracol
    COLOMBIA

    En acto de perdón de extintas FARC, víctimas reclaman por ausencia del Gobierno: "Eso nos dolió"

    Señalaron que esperaban ver a "los ministros, al menos a los viceministros", pues, "si están comprometidos con la aplicación del acuerdo" de paz con las FARC, debían estar ahí para las víctimas.

  • Dos uniformados llenos de sueños, las víctimas mortales del atentado contra el gobernador de Caquetá
    COLOMBIA

    Ellos eran los policías que murieron en medio de atentado a gobernador de Caquetá

    Miguel Ángel Bernal y William Rodolfo Echeverría llevaban siete años al servicio de la Policía Nacional y dos en el equipo de seguridad del mandatario Arnulfo Gasca.

Publicidad

Publicidad

Publicidad