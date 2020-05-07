Noticias Caracol Municipio de Vélez
Impresionantes imágenes de Transversal del Carare, en Santander, 'devorada' por falla geológica
Por lo menos 300 hectáreas de tierra se han visto afectadas por el movimiento de masa que está borrando del mapa esta vía y que, según autoridades, sigue activo, aumentando el riesgo en la zona.
En acto de perdón de extintas FARC, víctimas reclaman por ausencia del Gobierno: "Eso nos dolió"
Señalaron que esperaban ver a "los ministros, al menos a los viceministros", pues, "si están comprometidos con la aplicación del acuerdo" de paz con las FARC, debían estar ahí para las víctimas.
Ellos eran los policías que murieron en medio de atentado a gobernador de Caquetá
Miguel Ángel Bernal y William Rodolfo Echeverría llevaban siete años al servicio de la Policía Nacional y dos en el equipo de seguridad del mandatario Arnulfo Gasca.