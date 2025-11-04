En vivo
COLOMBIA
Impresionantes imágenes de Transversal del Carare, en Santander, 'devorada' por falla geológica

Impresionantes imágenes de Transversal del Carare, en Santander, 'devorada' por falla geológica

Por lo menos 300 hectáreas de tierra se han visto afectadas por el movimiento de masa que está borrando del mapa esta vía y que, según autoridades, sigue activo, aumentando el riesgo en la zona.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 4 de nov, 2025
Transversal del Carare, en Vélez, Santander, está desapareciendo por falla geológica

