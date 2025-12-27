En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
ATENTADO CALI
METRO DE BOGOTÁ
ACCIDENTE MÚLTIPLE
RECARGO NOCTURNO
SALARIO MÍNIMO VITAL
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Abren primera estación de Transmilenio articulada con la línea 1 del metro de Bogotá, en la calle 26

Abren primera estación de Transmilenio articulada con la línea 1 del metro de Bogotá, en la calle 26

En la calle 26 con avenida Caracas se habilitó la estación de Transmilenio que ya está integrada con el metro de Bogotá y los ciudadanos están viendo cómo se espera que funcione el sistema de transporte masivo.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 27 de dic, 2025
Comparta en:
Así se ve primera estación del metro de Bogotá articulada con Transmilenio, en la calle 26

Publicidad

Publicidad

Publicidad