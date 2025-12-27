Abren primera estación de Transmilenio articulada con la línea 1 del metro de Bogotá, en la calle 26

La primera estación del metro de Bogotá ya está articulada con Transmilenio, luego de que se abriera el paradero de la calle 26 con avenida Caracas, en el Centro Internacional.

La apertura se dio luego de que se registrara la primera salida sobre rieles del primer tren del sistema de transporte capitalino, en el Patio Taller de Bosa.

"Esta prueba es muy importante, porque el primer tren del Metro de Bogotá tuvo ya 2.500 km de prueba en China, antes de salir para Colombia y aquí en Colombia tiene que cumplir también 2.500 km de prueba (...) Inicialmente se construyó esta línea de prueba de 905 metros de longitud donde hace un momento tuvimos un desplazamiento en el tren con una velocidad de 30 km/h, pero los trenes tienen la capacidad de alcanzar hasta 80 km/h", dijo el viernes 26 de diciembre el alcalde Carlos Fernando Galán.



Cronología del avance del metro de Bogotá

En enero de 2025, se habían construido 1.570 metros de viaducto, una distancia equivalente a 59 buses de Transmilenio en fila y se proyectaba pasar a más de 9.000 metros de viaducto.



En el sur de Bogotá, las vigas lanzadoras comenzaban a marcar el camino de todo el viaducto, en la localidad de Bosa.



En febrero el proyecto ya alcanzaba un avance del 48%. Cerca de 10 mil personas, de las cuales 400 son chinas, viven y operan desde el patio taller.

En mayo comenzó otra apuesta clave: las estaciones temporales en medio del viaducto, pensadas para garantizar el servicio de Transmilenio mientras avanza la construcción del metro.

En junio, el primer tren del metro empezó su travesía hacia Bogotá, donde las obras continuaban avanzando. El viaducto ya se había extendido a 5.000 metros continuos.

Leonidas Narváez, gerente de la empresa Metro de Bogotá, ha recalcado que “estamos trabajando con Transmilenio, con el liderazgo de la Secretaría de Movilidad, para lograr un sistema interoperable de recaudo que le permitirá al usuario ingresar por Transmicable, montarse en el zonal, ir al troncal, ir al metro con el mismo pasaje, con el mismo valor, hacer su recorrido origen-destino intermodal, interoperable y que obtenga unos beneficios de tiempo y de costos”.

En diciembre los vagones tuvieron su primera salida sobre rieles y así comenzó el recorrido sobre rieles adaptados en el patio taller; un tramo que, por primera vez, recibió el peso, el movimiento y la energía de un tren.

“Para fin de mes (31 de diciembre) llegaremos y superaremos el 70%” de las obras, dijo Javier Descarga Nápoles, director de la interventoría. “Fue el compromiso que hicimos con la ciudadanía a comienzo de año y así será”; agregó.

El alcalde Galán dijo que en 2026 “tienen que llegar todos los trenes; han llegado tres, tienen que llegar 27 de aquí a octubre de 2026. Tenemos que lograr avanzar en cumplir ese hito de poner en operación en prueba el viaducto para que esos trenes rueden hasta la estación cuatro”. (Lea también: Plan urbanístico de Galán con estaciones de TransMilenio y Metro de Bogotá: de esto se trata)

El 2026 también será un año en modo metro: más viaducto, estaciones, espacio público renovado, Transmilenio integrado y los primeros trenes en pruebas dinámicas circulando en Bogotá.

