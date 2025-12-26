Impactantes imágenes de accidente de tránsito múltiple con más de 50 vehículos involucrados

Al menos una persona murió y otras 26 resultaron heridas en la noche de este viernes 26 de diciembre en un accidente múltiple con más de 50 vehículos en una carretera en la localidad japonesa de Minakami, al noroeste de Tokio, recoge la cadena pública NHK.

El accidente ocurrió alrededor de las 19:30 hora local del viernes, cuando dos camiones chocaron en un tramo de la autopista Kanetsu, que conecta Tokio con la prefectura de Niigata, en el centro del país. Según detalla NHK, más de 50 vehículos colisionaron después contra los camiones, y una decena de ellos estallaron en llamas.



¿Quién fue la persona que falleció en el accidente múltiple en Japón?

La persona fallecida viajaba en uno de los autos que chocaron. Según el medio, se trata de una mujer de 77 años de edad que sufrió heridas en todo el cuerpo. De los 26 heridos, cinco se encuentran en estado grave y otros 21 sufrieron heridas leves.



Había una fuerte tormenta de nieve en la zona cuando sucedió el accidente, por lo que las autoridades sospechan que la carretera estaba congelada, lo que contribuyó al siniestro, detalla NHK. En imágenes de la zona publicadas por los medios japoneses se ven decenas de coches destrozados, muchos quemados, en medio de la carretera, que continúa cerrada mientras las autoridades despejan la zona.

