En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
QUEMADOS DICIEMBRE
RECARGO NOCTURNO
GRIPE H3N2
SALARIO MÍNIMO VITAL
COLFUTURO
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Impactantes imágenes de accidente de tránsito múltiple con más de 50 vehículos involucrados

Impactantes imágenes de accidente de tránsito múltiple con más de 50 vehículos involucrados

En Japón se reportó un accidente de tránsito en el que estuvieron involucrados más de 50 vehículos y que provocó el incendio de más de una docena de los mismos.

Por: EFE
Actualizado: 26 de dic, 2025
Comparta en:
Editado por: Mateo Medina Escobar
Impactantes imágenes de accidente de tránsito múltiple con más de 50 vehículos involucrados
El hecho se registró a las afueras de Tokio, Japón.
Redes sociales

Publicidad

Publicidad

Publicidad