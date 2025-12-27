Dos menores de edad iban en el taxi que resultó afectado por atentado con explosivo en Cali

La capital del Valle del Cauca vivió una noche de zozobra el pasado viernes 26 de diciembre de 2025, tras registrarse un atentado con un artefacto explosivo en el oriente de la ciudad. Según las autoridades, el hecho ocurrió aproximadamente a las siete de la noche y tuvo como objetivo una patrulla de la Policía Nacional que realizaba labores de control en el sector. Aunque el ataque estaba dirigido a los uniformados, la detonación afectó a algunos ciudadanos que transitaban por la zona, incluyendo a una familia que se desplazaba en un vehículo de servicio público.



El ataque habría sido premeditado

De acuerdo con los reportes preliminares, el incidente tuvo lugar en la intersección de la Transversal 103 con Diagonal 26P, en inmediaciones del barrio La Casona y Marroquín I. En este punto, sujetos desconocidos lanzaron una granada de fragmentación contra una patrulla policial que se encontraba adelantando un plan de búsqueda de antecedentes en la zona.

El general Edwin Urrego, comandante de la Policía de Cali, calificó el suceso como un "hecho desafortunado" y confirmó en declaraciones a medios que la granada no impactó directamente el vehículo oficial, sino que estalló cerca de un taxi que circulaba por el lugar en ese preciso momento.



Dos menores de edad iban en el taxi que se vio afectado por la explosión

El balance preliminar de las autoridades indica que no se reportaron víctimas mortales, pero sí cuatro personas heridas, al parecer, con esquirlas. Entre los afectados se encuentran tres ocupantes de un taxi y un transeúnte que caminaba por la zona.

El general Urrego explicó que dentro del vehículo de servicio público se movilizaban dos menores de edad en compañía de sus padres. Después de la explosión estos fueron llevados a un centro asistencial para estar bajo observación médica. Según dijo, aunque no presentan lesiones visibles externas, los especialistas evaluaron si la onda expansiva pudo causar daños internos o traumas acústicos.



Tras la detonación, la Seccional de Investigación Judicial (SIJIN) de la Policía Nacional se desplazó al sitio y se activó un plan candado y de cierre en tres puntos de la ciudad para dar con los responsables. También, se activó un plan de búsqueda e información por medio de cámaras de vigilancia aledañas al lugar para poder identificarlos.



Personería de Cali rechazó el hecho

La Personería Distrital de Cali expresó su solidaridad con los afectados, haciendo un llamado urgente a la protección de la vida y la seguridad ciudadana. "Rechazo de manera categórica el atentado ocurrido hace pocos minutos en el oriente de la ciudad, donde fue atacada una patrulla de la Policía Nacional que transitaba en la calle 103 con carrera 27", manifestó el personero de Cali a través de un comunicado en redes sociales.



“Desde la Personería de Cali reiteramos nuestro compromiso con la defensa de los derechos humanos y el rechazo absoluto a cualquier forma de violencia”, añadió.

