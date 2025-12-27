En vivo
Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Dos menores de edad iban en el taxi que resultó afectado por atentado con explosivo en Cali

Dos menores de edad iban en el taxi que resultó afectado por atentado con explosivo en Cali

El Comandante de la Policía de Cali señaló que por la explosión cuatro personas resultaron heridas, al parecer, con esquirlas.

Por: Angélica Yelithssa Morales C.
Actualizado: 27 de dic, 2025
Vehículo de transporte público se vio afectado por explosión en Cali.jpg
Vehículo de transporte público se vio afectado por explosión en Cali.
Capturas tomadas de videos difundidos en redes sociales.

