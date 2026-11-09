Fecha exacta de la Noche de Museos en Bogotá 2026: horarios y lugares para visitar gratis

Bogotá tendrá una nueva noche de museos que tendrá lugar el próximo viernes 13 de noviembre, cuando más de 80 espacios culturales participen en la VII Noche de Museos y la IV Noche Iberoamericana de Museos. La iniciativa contará con actividades gratuitas para que los ciudadanos puedan visitar diferentes instituciones, conocer sus colecciones y participar en propuestas artísticas y culturales durante la noche. La programación se extenderá por más de 14 localidades de la capital y contará con la participación de instituciones museales de 13 países iberoamericanos: Argentina, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, México, Perú, Portugal, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay.

Y aunque el encuentro principal será el 13 de noviembre, algunas actividades comenzarán desde el martes 10. Entre ellas se encuentran conversaciones virtuales con representantes de museos de distintos países y espacios de intercambio sobre el trabajo de estas instituciones, sus colecciones y la relación con las comunidades. La jornada es organizada por la Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Mesa Temática de Museos, la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte y el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC), por medio del Museo de Bogotá. Para esta edición se escogió el lema 'Museos uniendo un mundo dividido', propuesto por el Consejo Internacional de Museos (ICOM), con el que se busca "intercambiar experiencias y reconocer el valor de las memorias y las historias de nuestras comunidades".



Museos que participan en la jornada del 13 de noviembre

La programación contempla espacios ubicados en diferentes sectores de Bogotá. Entre los museos e instituciones culturales que hacen parte de la convocatoria se encuentran:



Museo Nacional de Colombia.

Museo del Oro del Banco de la República.

Museo de Bogotá.

Museo de Arte Moderno de Bogotá (MAMBO).

Museo Colonial.

Museo de la Independencia Casa del Florero.

Museo Santa Clara.

Museo de la Policía Nacional.

Museo de Arte de la Universidad Nacional.

Museo de Historia Natural de la Universidad Pedagógica Nacional.

Museo de Ciencias de la Universidad El Bosque.

Museo Arqueológico MUSA.

Museo de Trajes de la Universidad de América.

Museo de la Universidad del Rosario.

Museo de La Salle.

Museo del Vidrio de Bogotá.

Museo del Mar.

Maloka.

Fragmentos, Espacio de Arte y Memoria.

Museo Mercedes Sierra de Pérez, en El Chicó.

Casa Museo Quinta de Bolívar.

Casa Museo Jorge Eliécer Gaitán.

Casa Museo General Francisco de Paula Santander.

Casa Museo Caldas.

Museo Javeriano de Historia Natural.

Museo de Artes Gráficas.

Museo de la Ciudad Autoconstruida.

Museo Geológico Nacional del Servicio Geológico Colombiano.

Museo Universitario de Artes Digitales (MUNAD).

Museo de Títeres de Bogotá (MUTIBO).

La lista también incluye espacios culturales, universitarios y comunitarios que se suman a la jornada con actividades propias.



¿Dónde consultar la programación completa de la Noche de Museos?

Debido a que las actividades estarán distribuidas en más de 14 localidades, se recomienda consultar previamente los horarios, las direcciones y las propuestas de cada institución antes de organizar un recorrido. La programación oficial, con los espacios participantes y sus actividades, se puede consultar en el sitio web del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural: https://idpc.gov.co/noche-de-museos-2026. Entre los espacios que anunciaron actividades y horarios para la jornada se encuentran varios museos y centros culturales del norte de la ciudad. Estos son algunos de los lugares que pueden incluirse en el recorrido:



Espacio Dirección Horario Casa Museo Rafael Escalona Carrera 11A n.º 113-09 2:00 p. m. a 10:00 p. m. Museo de Ciencias de la Universidad El Bosque Avenida carrera 9 n.º 131A-02 3:00 p. m. a 8:00 p. m. Museo Mercedes Sierra de Pérez - El Chicó Carrera 7 n.º 93-01 / carrera 9 n.º 93-38 10:00 a. m. a 8:00 p. m. Casa Museo General Francisco de Paula Santander Avenida carrera 7 n.º 150-21 Hasta las 9:00 p. m. Centro Cultural El Castillo Avenida carrera 9 n.º 131A-02 4:00 p. m. a 8:00 p. m. Museo del Tequila Carrera 13A n.º 86A-18 5:00 p. m. a 10:00 p. m.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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