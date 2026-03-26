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Noticias Caracol  / Neill Felipe Cubides

Neill Felipe Cubides

El profesor universitario Neill Felipe Cubides fue víctima de secuestro y homicidio en Bogotá en enero de 2026.

  • Revelan nombres y alias de los presuntos responsables del crimen del profesor Neill Felipe Cubides
    El profesor Neill Felipe Cubides fue víctima de secuestro y homicidio.
    Colprensa/Archivo
    JUDICIAL

    Revelan nombres y alias de los presuntos responsables del crimen del profesor Neill Felipe Cubides

    La Fiscalía General de la Nación, en una acción en conjunto con la Sijín de la Policía de Bogotá, materializaron las órdenes de captura de cuatro de los presuntos responsables del crimen del profesor Neill Felipe Cubides. Conozca los nombres y alias de los procesados por el caso.

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