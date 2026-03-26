Revelan nombres y alias de los presuntos responsables del crimen del profesor Neill Felipe Cubides

En las últimas horas se confirmó la captura de cuatro de los presuntos responsables del secuestro y homicidio del profesor universitario Neill Felipe Cubides. El docente desapareció después de salir de un centro médico en el norte de Bogotá el pasado 15 de enero y su cuerpo sin vida, hallado con signos de violencia al día siguiente, fue identificado pocos días después.



La Fiscalía General de la Nación, en una acción conjunta con la Sijín de la Policía Metropolitana de Bogotá, materializó las órdenes de captura de los cuatro sujetos. La entidad reveló los nombres y alias de los procesados después de presentarlos ante un juez de control de garantías:



Arnold Esteban Páez Herrera, alias Pecueca

Álvaro Andrés Gómez Méndez, alias Cabezón

Michael Andrés Chitiva Henao, alias Chirry

Sergio David Vásquez Rivera, alias Pipo

Los cuatro sujetos serían responsables de la "retención, hurto y posterior muerte del profesor universitario Neill Felipe Cubides Ariza, en hechos ocurridos en Bogotá el pasado mes de enero", dijo la Fiscalía en un comunicado. "En audiencia que se surtió de manera reservada, fueron legalizados los procedimientos de captura realizados en las localidades de Bosa y San Cristóbal, así como la incautación de 2 vehículos, 3 celulares y 1 tarjeta de operación de vehículo de transporte público", añadieron.

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El viernes 27 de marzo continuarán las audiencias de imputación y solicitud de medida de aseguramiento, que habían sido suspendidas. "Una fiscal de la Estructura de Apoyo (EDA) de la Seccional Bogotá imputará a los detenidos los delitos de homicidio agravado, hurto calificado y secuestro extorsivo", agregó la Fiscalía sobre los cargos formales de los que se les acusa a los cuatro hombres. (Lea: Taxi, retiros millonarios y forma de muerte: pistas clave en crimen del profesor Neill Cubides).



Las pistas del crimen del profesor Neill Felipe Cubides

El profesor de la Universidad Externado Neill Felipe Cubides desapareció el 15 de enero de 2026 después de salir de un centro médico en el norte de Bogotá. Imágenes de cámaras de seguridad mostraron que el docente tomó un taxi en los alrededores de la Clínica El Country, cerca a la calle 85 con carrera 15. En una entrevista para Noticias Caracol, Denis Alfaro, esposa de Cubides, contó que antes de su desaparición le había dicho al profesor que fuera a descansar a la casa, ya que al día siguiente tenía que trabajar. "Mi esposo salió de la clínica por urgencias pediátricas, cruzó la carrera 15 y cogió un taxi. De ahí no se sabe nada más de él”, relató en ese momento.

El día viernes 16 de enero, en horas de la madrugada, se registraron movimientos bancarios después de la 1:00 de la mañana. La primera transacción fue sobre la 1:25 de la madrugada, con valor de 2 millones de pesos. La siguiente se registró tan solo un minuto después, la cual fue de 4 millones de pesos. Tras 26 minutos, exactamente a la 1:51 de la mañana, la cuenta registró una compra por 250.000 pesos. Los responsables del crimen de Cubides efectuaron las transacciones bancarias desde las cuentas del docente y lo agredieron hasta causarle la muerte.



El cuerpo sin vida del hombre fue encontrado con signos de violencia en una zona rural de la localidad de Usme el 16 de enero, pero los restos no fueron identificados hasta el día 19 del mismo mes, cuando su familia y las autoridades seguían en su búsqueda. El cuerpo de Cubides, según el informe oficial conocido por Noticias Caracol, aún presentaba fuego en algunas partes. La ropa de la víctima fue calcinada y no contaba con ningún documento. Un transeúnte fue quien dio aviso a las autoridades cuando vio el cuerpo incendiándose. (Lea: Muerte de profesor Neill Felipe Cubides estaría relacionada con 4 homicidios más en Bogotá).

