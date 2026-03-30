El taxi que une los crímenes de Diana Ospina y Neill Felipe Cubides: esto revelaron autoridades

Un taxi fue utilizado para cometer al menos dos crímenes en Bogotá. El secuestro, tortura y robo de Diana Ospina, y el asesinato de Neill Felipe Cubides. En los próximos días habría más capturas por estos dos casos. Ambos crímenes ocurrieron a principios de este año en la capital bogotana y vinculan a un mismo taxi. Las víctimas abordaron este tipo de vehículos antes de ser alcanzados por los delincuentes.



El secuestro y asesinato del profesor Neill Felipe Cubides el pasado 15 de enero, y el secuestro de Diana Ospina el 22 de febrero, los dos calificados también como "paseos millonarios", están unidos por uno de los dos taxis que asaltaron a Ospina. Uno de los vehículos participó en los dos hechos. Además, los dos taxis pertenecen al mismo propietario, según la revelación hecha por el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán. "Mírenlos bien, que la gente los mire bien. Si hay otras víctimas de estos delincuentes, estamos listos a trabajar con la Fiscalía, con la Policía, para que esos casos también sean llevados ante la justicia", dijo el mandatario con dos de los de los presuntos delincuentes a sus espaldas.

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En el caso de Diana Ospina, la Fiscalía General de la Nación y la Policía Metropolitana de Bogotá reconstruyeron el recorrido de los delincuentes a través del GPS de uno de los taxis involucrados. Según señalan, una vez Juan Pablo Cardoso, alias Pablito, recogió a Ospina cerca una discoteca en la localidad Chapinero, la llevó hasta el sector de Santa María del Lago, donde fue abordada por dos hombres más que conducen otro taxi.



"Posteriormente, estas personas toman toda la Boyacá hasta la 170, hacia muy cerca de Suba. Por esa misma vía se devuelven por toda la Boyacá hacia el sur, llegando a Bosa. Posteriormente toman la Primera de Mayo nuevamente hacia el oriente llegando a San Cristóbal (...) Hacen unos recorridos en San Cristóbal y ya posteriormente le ingresan a una vivienda en el sector de Juan Rey, en el cual la tienen secuestrada 43 horas", dij el general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá.

Según el comandante, el secuestro se prolongó durante varias horas porque los delincuentes vieron mal el saldo de la cuenta de la víctima y creyeron que ella tenía en su poder 1.200 millones de pesos. De los capturados se conoció que alias Pablito tenía libertad condicional por el caso de paseo millonario, mientras que alias Pachanga cumplía detención domiciliaria por hurto agravado. Por el secuestro de Diana Ospina, las autoridades buscan a tres implicados más.



Por su parte, por el atraco y asesinato al profesor Neill Felipe Cubides buscan a otros seis implicados. Los investigadores avanzan para establecer posibles vínculos entre ambos casos. El distrito insistió en la necesidad de un registro público nacional de conductores de taxis para garantizar la seguridad de los usuarios de este servicio en la capital. El Gaula identificó a varios conductores con registros judiciales. La Alcaldía de Bogotá le advirtió a la empresa su situación penal.



Conductores de taxi bajo la lupa

A raíz de los recientes casos de inseguridad en algunos taxis en Bogotá, el Gaula de la Policía puso bajo la lupa a 500 conductores. Según el distrito, más de la mitad tiene registros judiciales, principalmente por violencia intrafamiliar y hurto. "Que más de un 60% de esos conductores en Deltamizaje tenían registros penales (...) La relación entre quien es el propietario del taxi y quien lo conduce no tiene un hilo de responsabilidad", dijo en unas declaraciones César Restrepo, secretario de Seguridad de Bogotá.



En ese mismo grupo, las autoridades encontraron inconsistencias en algunas tarjetas de operación. "Hemos encontrado, por ejemplo, que la planilla de un vehículo de un conductor puede eventualmente usarla en otro vehículo donde no está originalmente registrado o eventualmente un conductor sin planilla puede utilizar otra planilla", aseguró el alcalde de la ciudad. El distrito ha intentado mitigar el problema con aplicaciones, como una de la Secretaría de Movilidad que permite verificar los datos del taxi y del conductor con tan solo la placa. Sin embargo, la herramienta resultaría insuficiente sin controles que definan quién puede o no prestar el servicio.



"Es importante hacer un llamado al Ministerio de Transporte para que haya un registro público de conductores de taxi que esté mediado por una revisión de antecedentes", aseguró Restrepo. El gremio, consciente de la problemática que afecta a los usuarios y a los miles de taxistas honestos, ha endurecido sus filtros de seguridad. "Pedimos antecedentes judiciales por rama judicial, le hacemos una visita domiciliaria y por supuesto le hacemos unas pruebas de conducción a ese conductor", aseguró Edilson Rodríguez, gerente de una empresa de taxis.



Con corte a febrero de este año. Más de 3.000 taxis en Bogotá no contaban con tarjeta de operación vigente, cifra que más allá del retraso administrativo habitual es una grieta por donde se pueden filtrar criminales camuflados de taxistas.

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