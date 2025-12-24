Adiós a las filas: nueva opción de Transmilenio permite recargar la tarjeta TuLlave en minutos

La Alcaldía Mayor de Bogotá anunció la puesta en funcionamiento de un nuevo servicio digital que permite a la ciudadanía recargar la Tarjeta TuLlave por internet, utilizando el portal oficial bogota.gov.co. Esta opción busca facilitar el acceso al sistema de transporte público, reducir filas en estaciones y ampliar las posibilidades de pago para los usuarios de TransMilenio y el Sitp.

La iniciativa fue presentada por la Secretaría General del Distrito, entidad que durante 2025 asumió la tarea de centralizar trámites y servicios digitales en un solo portal. Con esta integración, el sitio web oficial de la ciudad funciona entonces como punto de información y como una herramienta para realizar pagos y gestiones relacionadas con distintos servicios públicos, entre ellos el transporte.



Nueva opción para recargar tarjeta TuLlave funciona las 24 horas del día

Con la incorporación de la recarga de la Tarjeta TuLlave al módulo de Pagos Bogotá, los usuarios pueden realizar el proceso desde cualquier lugar con acceso a internet. El servicio está disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana, lo que permite a las personas ajustar sus recargas a sus horarios y necesidades, sin depender de la disponibilidad de taquillas o puntos autorizados.

Desde la Secretaría General se indicó que esta modalidad responde a la necesidad de adaptar los servicios públicos a los hábitos digitales de la ciudadanía, que cada vez utiliza más los canales virtuales para realizar pagos y trámites. Además, se espera que esta alternativa contribuya a disminuir la congestión en ciertos puntos de recarga, especialmente en horas pico.



La subsecretaria de Servicio a la Ciudadanía, Adriana Vargas, señaló que esta medida hace parte de una serie de acciones orientadas a modernizar la atención al ciudadano y facilitar procesos cotidianos. Según explicó, la recarga digital de la Tarjeta TuLlave permite ahorrar tiempo y ofrece una opción adicional para quienes prefieren realizar sus gestiones de manera virtual.



"Esta innovación representa un paso más en la modernización de Bogotá y en nuestro compromiso de facilitar la vida de los ciudadanos. Ahora, recargar TuLlave es tan fácil como pagar cualquier servicio en línea", indicó la funcionaria.



Paso a paso para recargar la tarjeta TuLlave en línea

Ingrese al portal bogota.gov.co. Seleccione la sección 'Pagos Bogotá'. Elija la opción 'Recarga TuLlave'. Digite el número de su tarjeta TuLlave. Escoja el monto que desea cargar. Realice el pago utilizando los medios electrónicos habilitados por la plataforma.

Después de completar el pago en línea, la recarga no se activa de manera inmediata en la tarjeta. Para que el saldo quede disponible, el usuario debe acercarse posteriormente a un validador o a una máquina habilitada dentro del sistema Transmilenio, ya sea en estaciones, portales o en algunos puntos externos autorizados, y pasar la tarjeta para que el sistema reconozca y active la recarga realizada previamente.

El portal bogota.gov.co reúne actualmente más de 1.400 trámites y servicios digitales, además de herramientas como el agendamiento de citas y canales de orientación ciudadana. La incorporación de la recarga de TuLlave se suma a este conjunto de servicios y está pensada para beneficiar, entre otros, a los usuarios frecuentes del transporte público, a quienes optan por medios de pago electrónicos y a las personas que buscan evitar desplazamientos innecesarios.

