En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
SALARIO MÍNIMO VITAL
COLFUTURO
NOVENA
GRIPE H3N2
CASO EPSTEIN
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección #LOMÁSTRINADO Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / #LOMÁSTRINADO  / Hermana de Lionel Messi sufrió accidente y tuvo que aplazar su boda, a comienzos de 2026

Hermana de Lionel Messi sufrió accidente y tuvo que aplazar su boda, a comienzos de 2026

La joven sufrió varias fracturas por el choque, registrado en Estados Unidos. ¿Cómo se produjo el accidente de tránsito?

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 24 de dic, 2025
Comparta en:
Hermana de Lionel Messi sufrió accidente y tuvo que aplazar su boda, a comienzos de 2026
Rich Storry / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad