Hermana de Lionel Messi sufrió accidente y tuvo que aplazar su boda, a comienzos de 2026

El mundo del deporte y el entretenimiento se ha visto sacudido por una noticia que involucra directamente al círculo más íntimo del capitán de la Selección Argentina. María Sol Messi, la hermana menor de Lionel Messi, sufrió un fuerte accidente de tránsito en la ciudad de Miami, Estados Unidos, tras sufrir una descompensación mientras conducía.

Según informes confirmados por el medio TN de Argentina, el siniestro ocurrió en los últimos días, dejando a la joven diseñadora con múltiples heridas de consideración que han obligado a la familia a cambiar drásticamente sus planes para el inicio de 2026. (Lea también: Videos | El caos que generó visita de Lionel Messi en India: organizador del evento fue capturado)



¿Qué ocurrió? El impacto que encendió las alarmas

El incidente se produjo de manera repentina cuando María Sol, de 32 años, sufrió una descompensación física al volante, por lo que su vehículo terminó impactando violentamente contra una pared.

La noticia fue revelada inicialmente por el periodista Ángel de Brito, quien mantuvo contacto directo con Celia Cuccittini, madre de Messi. Posteriormente, el entorno familiar ratificó los hechos al medio citado, detallando que la gravedad del choque derivó en lesiones físicas de cuidado:



Fractura de dos vértebras.

Fractura en el talón.

Lesión en la muñeca.

Quemaduras.

La recuperación de la hermana de Messi será en Rosario

Tras recibir las primeras atenciones de emergencia en un centro hospitalario de Estados Unidos, la familia decidió que lo mejor para su recuperación sería el traslado a su tierra natal. María Sol Messi ya se encuentra en Argentina, específicamente en la ciudad de Rosario, donde iniciará un largo proceso de rehabilitación rodeada de sus seres queridos.



Su madre Celia envió un mensaje de tranquilidad a los seguidores del 10, asegurando que su hija se encuentra fuera de peligro, aunque admitió que la preocupación en el clan Messi es latente debido a la complejidad de las fracturas y el tiempo que demandará volver a la normalidad.



Boda postergada: el sueño que debe esperar

Como consecuencia de este accidente, María Sol tuvo que aplazar el evento social más importante de su vida, su matrimonio, que planeaba celebrar el 3 de enero de 2026 en Rosario con su pareja, Tuli Arellano, quien actualmente forma parte del cuerpo técnico de las divisiones formativas del Inter Miami.



A diferencia de su hermano, María Sol siempre ha tenido por un perfil bajo, enfocándose en su carrera como diseñadora y emprendedora.

Su papel ha sido fundamental en el éxito de The Messi Store, la marca oficial de ropa de Lionel. Allí se desempeña como brand manager, trabajando mano a mano con figuras de la talla de Virginia Hilfiger (hermana del icónico Tommy Hilfiger). Ella es el puente creativo que asegura que cada prenda refleje fielmente el estilo y la visión del capitán argentino.

***Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.