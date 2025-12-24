Russell Brand enfrenta nuevas acusaciones por violación y agresión sexual en el Reino Unido

El panorama legal para el comediante y actor británico Russell Brand se ha tornado significativamente más complejo. Las autoridades británicas han autorizado dos nuevos cargos adicionales en su contra por delitos sexuales, lo que eleva la presión judicial sobre el artista de 49 años. Según confirmó la Policía Metropolitana de Londres, la Fiscalía de la Corona (CPS) aprobó específicamente un cargo por violación y otro por agresión sexual, derivados de denuncias presentadas por dos nuevas víctimas.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Con esta reciente actualización de los fiscales, Brand enfrenta ahora un total de siete cargos vinculados a presuntos hechos cometidos contra seis mujeres distintas.

Estas nuevas imputaciones se integran a un proceso que ya estaba en marcha y que ha mantenido al actor bajo el escrutinio público y legal desde hace varios meses. De acuerdo con los informes, los detectives especializados de la Policía Metropolitana continúan liderando una investigación más amplia sobre el comportamiento del comediante en décadas pasadas.



Detalles de los nuevos cargos contra Russell Brand

El Detective Jefe Inspector Tariq Farooqi, quien encabeza la investigación, ha enfatizado que las mujeres que han presentado las denuncias, incluidas las relacionadas con estos dos nuevos cargos, están recibiendo apoyo constante de oficiales especialmente capacitados. También hizo un llamado a cualquier persona que posea información relevante o que haya sido afectada por este caso a que se comunique con la policía, subrayando que la investigación permanece abierta y en desarrollo.



Por su parte, Russell Brand ha mantenido una postura defensiva y con matices religiosos en sus comunicaciones más recientes. Tras el anuncio de las nuevas acusaciones, el actor, que ahora se desempeña como influencer en redes sociales con un enfoque en ideas antisistema, declaró en la plataforma X que se siente "bendecido" por tener la oportunidad de expiar sus errores pasados.



"Rezo al Señor para que cualquiera a quien haya dañado o herido durante mis años de descontrol y pecado sea sanado", expresó el comediante. No obstante, a pesar de admitir que fue un "adicto al sexo" y un "idiota" antes de encontrar la fe, ha sido enfático en negar la falta de consentimiento: “Nunca he sido un violador”, afirmó. Su defensa sostiene que todas sus relaciones fueron consensuadas.

Publicidad

Se ha programado una comparecencia ante un tribunal de Londres para el 20 de enero de 2025, donde se abordarán específicamente estos dos nuevos cargos. Hasta el momento, no se ha aclarado si estos señalamientos se tratarán de forma independiente o si se consolidarán con el caso judicial que ya enfrenta.

Por otro lado, el juicio principal por las primeras acusaciones está previsto para comenzar el 16 de junio de 2025 ante el tribunal penal de Southwark. En mayo pasado, Brand ya se había declarado no culpable de los cinco cargos iniciales presentados en su contra, los cuales incluyen violación, agresión sexual y agresión indecente.



El contexto de las acusaciones contra Russell Brand

Para comprender la magnitud de la situación actual, es necesario remontarse a septiembre de 2023, cuando la emisión de un documental en la cadena británica Channel 4 desató una tormenta mediática y legal. Tras la difusión de este material, la policía inició una investigación formal que inicialmente resultó en cinco cargos relacionados con cuatro mujeres.

Publicidad

Los presuntos delitos que abarca este proceso habrían ocurrido entre 1999 y 2005, principalmente en la región de Bournemouth y en la ciudad de Londres. Durante ese periodo, Brand gozaba del pico de su fama como comediante de stand-up y actor de Hollywood, conocido por su estilo provocador y obsceno.

En resumen, la situación legal del exmarido de Katy Perry ha evolucionado de la siguiente manera:



Abril de 2025: Se presentaron los primeros cinco cargos por incidentes que involucraban a cuatro mujeres.

Se presentaron los primeros cinco cargos por incidentes que involucraban a cuatro mujeres. Mayo de 2025: El actor se declara no culpable de dichas imputaciones.

El actor se declara de dichas imputaciones. Diciembre de 2025: Se suman dos nuevos cargos (una violación y una agresión sexual) que involucran a dos mujeres adicionales.

El caso de Russell Brand funciona como una bola de nieve que desciende por una pendiente empinada; lo que comenzó con un reporte periodístico ha ido sumando peso y velocidad con cada nueva denuncia, acumulando evidencias y testimonios que ahora lo llevan inevitablemente hacia un juicio determinante en el verano de 2025.

*Con información de AFP

*Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.