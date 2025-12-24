En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
SALARIO MÍNIMO VITAL
COLFUTURO
NOVENA
GRIPE H3N2
CASO EPSTEIN
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ENTRETENIMIENTO Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ENTRETENIMIENTO  / Russell Brand enfrenta nuevas acusaciones por violación y agresión sexual en el Reino Unido

Russell Brand enfrenta nuevas acusaciones por violación y agresión sexual en el Reino Unido

“Nunca he sido un violador”, afirmó el famoso actor y comediante británico en sus redes sociales.

Por: María Paula González
Actualizado: 24 de dic, 2025
Comparta en:
RUSSELL BRAND
El actor y comediante se defendió públicamente -
Foto: AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad