Las Anas hacen historia: el primer equipo femenino colombiano completa las Siete Cumbres

Las montañistas colombianas Ana María Giraldo y Ana Isabel Bustamante han escrito un nuevo y glorioso capítulo en la historia del alpinismo nacional. El lunes 1 de diciembre de 2025, estas deportistas llevaron la bandera tricolor a la cima del Monte Vinson en la Antártida, la séptima y última montaña del emblemático Reto de las Siete Cumbres. Con este ascenso, se consolidaron como el primer equipo femenino colombiano en lograr esta monumental proeza.



La culminación de este desafío, que ha llevado a las atletas a las cimas de los cinco continentes y el círculo polar ártico, es la prueba máxima de que se puede llegar a lo más alto cuando el liderazgo se pone en acción y se trabaja en equipo.



¿Quiénes son estas Pioneras del Alpinismo Colombiano?

Ana María Giraldo y Ana Isabel Bustamante, co-creadoras del proyecto 'Más allá de la Cumbre', son más que solo atletas de alto rendimiento; son líderes que han impactado a más de 50 mil personas en Latinoamérica con sus historias, vivencias y aprendizajes. Ambas son conferencistas internacionales.

Ana María Giraldo se destaca como deportista, entrenadora organizacional en mentalidad de cima, mamá y emprendedora. Su trayectoria es notable, siendo una de las tres primeras colombianas en alcanzar la cima del Monte Everest (Asia, 8.848 m) en el año 2007. Antes de la Antártida, Giraldo había escalado seis de las siete cimas, demostrando una vasta experiencia en montañas extremas. Entre sus logros previos se encuentran el Monte Aconcagua (América, 6.962 m, en 2003), Elbrús (Europa, 5.642 m, en 2003), Denali (Norteamérica/Ártico, 6.190 m, en 2004), Kilimanjaro (África, 5.891 m, en 2011) y Carstensz (Oceanía, 4.884 m, en 2019).

Por su parte, Ana Isabel Bustamante es ingeniera, directora de proyectos y deportista latinoamericana. Ella ha desarrollado una visión única del liderazgo, la superación y el empoderamiento a lo largo de sus más de 18 años de experiencia en la escalada, conectando sus vivencias en las cumbres con los desafíos cotidianos. Antes de Vinson, Ana Isabel había escalado cuatro de las siete cimas, incluyendo Aconcagua, Kilimanjaro y Elbrús. Bustamante ha confesado que encuentra la fuerza para seguir adelante en la montaña al pensar en su familia, su pareja Alejandro Sánchez y su mascota Mara.



Ambas deportistas contaron con la mentoría de un gran referente del montañismo colombiano, Marcelo Arbeláez, y se unieron a Epopeya Colombia, una empresa que utiliza la conquista de montañas para inspirar el liderazgo.



Así es el Reto de las Siete Cumbres

El Reto de las Siete Cumbres es un desafío global que consiste en escalar la montaña más alta de cada continente. Aunque menos del 10% de las cumbres alcanzadas han sido femeninas, y solo cinco han sido logradas por latinoamericanas, Giraldo y Bustamante completaron con éxito esta lista:



Monte Everest (8.848 msnm) - Asia (la cumbre más alta del planeta). Monte Aconcagua (6.962 msnm) - América. Monte Denali (6.194 msnm) - Región ártica/Norteamérica. Monte Kilimanjaro (5.894 msnm) - África. Monte Elbrus (5.642 msnm) - Europa. Monte Carstensz (4.884 msnm) - Oceanía. Monte Vinson (4.892 msnm) - Antártida.

La preparación para la escalada del Vinson inició rigurosamente en marzo de 2024. El plan, diseñado por su entrenadora, se enfocó en fortalecer la capacidad aeróbica mediante ciclismo de montaña, trote y caminata, además de un fuerte fortalecimiento muscular para evitar lesiones al transportar material. Además, realizaron numerosas expediciones en cordilleras de Perú, Colombia y Bolivia para optimizar su adaptación a la altura y se formaron como socorristas en áreas remotas.



Un contexto necesario

Si bien Ana María Giraldo y Ana Isabel Bustamante se convierten en el primer equipo femenino colombiano en lograr las Siete Cumbres, es crucial recordar el logro de Margarita Moreno. Meses antes, en mayo de 2025, la montañista bogotana se convirtió en la primera mujer colombiana en completar el desafío de las siete cumbres. La proeza de Moreno incluyó una hazaña doble en una sola expedición en el Himalaya: coronó el Monte Everest y, horas después, el Lhotse (la cuarta montaña más alta del mundo), un logro que la situó en un grupo reducido de alpinistas mundiales.



*Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.