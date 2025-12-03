Agarrón en el Desafío Siglo XXI: Tina le reclama a Zambrano por ponerle en chaleco

En el Desafío Siglo XXI se vivió un tenso momento en uno de los equipos cuando los chalecos de sentencia llegaron a su casa tras perder la prueba de Sentencia y Servicios. Fue en el equipo Gamma en el que se vivió una fuerte pelea cuando Tina consideró injusto que le colocaran a ella y a su pareja el chaleco de sentencia. Aunque la mujer se enfrentó a Zambrano, al final tuvo que aceptar portar el chaleco.

Todo pasó luego de que Tina y Julio perdieran el día anterior la prueba de Sentencia y Hambre, luego de que la participante se desmayara en la definición de la prueba. Como Neos ganó la competencia, llevó el chaleco a Alpha, lo que salvó al equipo naranja de la primera sentencia. En la segunda prueba del ciclo fueron a la pista Rosa y Gero, quienes perdieron la prueba con una gran desventaja luego de que Rosa no lograra embocar una pelota de acero en una plataforma.

En esta prueba los ganadores fueron Valkyria y Gio, de Alpha. El equipo morado determinó llevar el chaleco a Gamma y allí ocurrió todo el problema, cuando el chaleco llegó a casa Zambrano inmediatamente decidió que debían portarlo Tina y Julio. La melliza se opuso firmemente a la decisión.



La pelea entre Zambrano y Tina

Antes de que el chaleco llegara a la casa naranja, Tina anticipó lo que pasaría, por lo que le habló a su compañero Julio: "Si, por alguna razón, traen un chaleco a la casa, no te lo vas a poner, yo tampoco me lo voy a poner porque él va a querer venir a enchalecarnos a los dos. Él quiere hacer lo que se le dé la gana y no lo vamos a dejar", dijo la participante refiriéndose a Zambrano el capitán del equipo, quien también ya le había dicho a sus compañeros que el chaleco iba para ellos dos.



Efectivamente, cuando Alpha envió los chalecos a Gamma, Zambrano se levantó y les colocó los nombres de Tina y Julio. La participante le reclamó de inmediato. "¿Y por qué nos vas a poner el chaleco? Yo creo que cada quien tiene que asumir las consecuencias de su pista, le toca a Rosa y a Gero porque ellos fueron a esa pista y no se les dio la definición. Si a mí me hubiera pasado usted no me hubiera perdonado eso. Si en tierra hubiera llegado un chaleco, me hubiera tocado asumir ese chaleco a mí. Ni Julio ni yo somos los comodines de ninguno de ustedes".



Zambrano argumentó a la participante que ellos estaban colocando el chaleco por rendimiento, no por la pareja que iba a la pista que perdían. Sin embargo, Tina siguió reclamando esa decisión. "Ya yo soy el capitán, pongo Tina y Julio y murió", expresó el participante.

Tina señaló que Gero y Rosa tampoco habían destacado en ninguna prueba, momento en el que Rosa decidió intervenir también para defenderse. "Yo la he dado toda, ¿por un mínimo error me vas a enchalecar? La he dado más que tú si vamos a hablar de realidades. El capitán ya habló, ponte el chaleco".

La pelea se hacía cada vez más fuerte y al final Tina decidió dejar de oponerse al chaleco y colocárselo junto a Julio, pero dejó clara su oposición. De hecho, la melliza le pidió a Lucho, de Alpha, que le colocara el chaleco y le dijo: "Si van a mandar chalecos, que todos sean para esta casa".

Por su parte, cuando Lucho llegó a la casa Alpha le contó a su equipo todo lo que presenció en silencio en la casa naranja. Les dijo también la propuesta que le hizo Tina y él les aseguró que, por su parte, estaba de acuerdo en enviar todos los chalecos que faltan a Gamma. "No me pareció justo, pero obviamente yo no dije nada. Voy pa´lante con lo que me dijo, ganemos o no mandemos los chalecos a ese equipo, ese equipo no está en nada".

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL