ENTRETENIMIENTO

Agarrón en el Desafío Siglo XXI: Tina le reclama a Zambrano por ponerle en chaleco

Agarrón en el Desafío Siglo XXI: Tina le reclama a Zambrano por ponerle en chaleco

"No somos los comodines", le reclamó Tina al capitán del equipo cuando este decidió ponerle el chaleco de sentencia.

Por: María Paula González
Actualizado: 3 de dic, 2025
