Resultados Lotería del Valle último sorteo de hoy, miércoles 3 de diciembre: los números ganadores

Este miércoles 3 de diciembre de 2025, la Lotería del Valle celebra su tradicional sorteo semanal, siguiendo el cronograma oficial y bajo estrictos protocolos de transparencia. Como en cada edición, el proceso cuenta con la supervisión de las autoridades competentes para garantizar que todo se realice con absoluta legalidad y claridad, brindando confianza a miles de apostadores en todo el país. Aquí le contamos cuáles fueron los números ganadores.



¿Dónde ver resultados de la Lotería del Valle?

La transmisión en vivo de la Lotería del Valle del sorteo de la Lotería del Valle comenzará a las 10:30 p. m. a través del canal regional Telepacífico, permitiendo que los seguidores disfruten del evento en tiempo real. Además, esta jornada coincide con los sorteos de la Lotería de Manizales y la Lotería del Meta, lo que convierte la noche en una cita imperdible para los aficionados a los juegos de azar.

Para quienes no puedan seguir la emisión televisiva de la Lotería del Valle, los resultados oficiales estarán disponibles minutos después en los canales digitales de la Lotería del Valle. Los números ganadores se publicarán en su sitio web oficial, en sus redes sociales verificadas y en portales aliados como LottiVé, Lottired, LottiColombia y Gane, facilitando la consulta desde cualquier dispositivo móvil o computador.



Resultados EN VIVO Lotería del Valle miércoles 3 de diciembre

Números ganadores : 0 - 2 - 3 - 6

: 0 - 2 - 3 - 6 Serie: 030

Premios en juego en la Lotería del Valle

La Lotería del Valle ofrece uno de los premios más atractivos del país: un premio mayor de $9.000 millones, acompañado de una estructura de premios secundarios que busca beneficiar a más participantes. El plan de premios vigente contempla un acumulado total de $22.000 millones, distribuidos de la siguiente manera:



Premio mayor: $9.000 millones

1 premio seco: $500 millones

2 premios secos: $100 millones cada uno

3 premios secos: $60 millones cada uno

1 premio seco: $40 millones

25 premios secos: $30 millones cada uno

Este esquema amplía las posibilidades de ganar la Lotería del Valle, incluso si no se acierta el número principal, manteniendo el interés y la emoción en cada sorteo.



¿Cómo participar en la Lotería del Valle?

Participar en la Lotería del Valle es sencillo y está abierto a cualquier persona mayor de 18 años en Colombia. Cada billete incluye un número de cuatro cifras y una serie de tres dígitos. El billete completo cuesta $18.000, aunque también se puede adquirir por fracciones de $6.000 cada una. Si el jugador compra una o dos fracciones en lugar del billete entero, el valor del premio se ajustará proporcionalmente.



Los billetes se pueden comprar en puntos autorizados como supermercados, farmacias y tiendas de barrio. También existe la opción de adquirirlos en línea a través de plataformas oficiales, donde se puede elegir el número, definir cuántas fracciones jugar y pagar electrónicamente, todo de manera rápida y segura.



¿Qué hacer si gana la Lotería del Valle?

Si resulta ganador del sorteo de hoy de la Lotería del Valle, conserve el billete en perfecto estado y verifique que el número y la serie coincidan con los resultados oficiales. El cobro del premio debe realizarse de manera presencial en las oficinas de la Lotería del Valle o en puntos autorizados, presentando el documento de identidad original. Todos los premios están sujetos a la normativa tributaria vigente, incluyendo la retención en la fuente establecida por la DIAN.



Los ganadores de la Lotería del Valle disponen de 12 meses para reclamar su premio; pasado este tiempo, el derecho caduca. Para evitar fraudes, consulte únicamente los canales oficiales:



Página web de la Lotería del Valle

Transmisión en Telepacífico

Redes sociales verificadas

Portales aliados autorizados

