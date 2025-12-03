Resultados de Lotería del Meta del último sorteo del miércoles 3 de diciembre: números ganadores

Este miércoles 3 de diciembre se juega un nuevo sorteo de la Lotería del Meta, una de las más reconocidas por su trayectoria en Colombia. Este evento coincide con otros sorteos destacados como la Lotería del Valle y la Lotería de Manizales, lo que convierte la noche en una cita imperdible para los amantes de los juegos de azar.



El sorteo será supervisado por delegados oficiales, quienes garantizarán la transparencia del proceso. Además, se emplearán sistemas automatizados para la selección de los números ganadores, asegurando precisión y fiabilidad en los resultados. Este compromiso con la legalidad y la claridad es uno de los pilares que ha consolidado la confianza de los apostadores en la Lotería del Meta.



Resultados EN VIVO de Lotería del Meta miércoles 3 de diciembre

Números ganadores : 6 - 6 - 2 - 4

: 6 - 6 - 2 - 4 Serie: 029

¿Dónde ver el sorteo de la Lotería del Meta?

Los participantes podrán seguir el sorteo en vivo a través de los canales oficiales de la Lotería del Meta, como su página de Facebook Live y el Canal Trece, que transmitirán los resultados en tiempo real.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Si no puede ver la transmisión, los resultados estarán disponibles minutos después en:



Sitio web oficial de la Lotería del Meta

Redes sociales verificadas

Plataformas aliadas como Lottired y LotiColombia

Esto permite consultar los números ganadores desde cualquier dispositivo, sin importar la ubicación. Además, algunos puntos de venta físicos también publican los resultados, lo que facilita la verificación para quienes prefieren métodos tradicionales.



Plan de premios de la Lotería del Meta

El sorteo de hoy ofrece un atractivo plan de premios que incluye el acumulado principal y varias categorías de premios secos. La distribución es la siguiente:



Premio mayor: $3.000 millones

1 premio seco: $300 millones

1 premio seco: $200 millones

3 premios secos: $100 millones cada uno

7 premios secos: $50 millones cada uno

10 premios secos: $20 millones cada uno

20 premios secos: $10 millones cada uno

Este esquema busca aumentar las oportunidades de ganar, incluso si no se acierta el número principal, gracias a aproximaciones y combinaciones parciales. Además, la Lotería del Meta mantiene un plan acumulado que supera los $10.000 millones, lo que la convierte en una de las más atractivas del país.



¿Cómo participar en la Lotería del Meta?

Para jugar, se debe adquirir un billete que contiene un número de cuatro cifras y una serie de tres dígitos. El billete completo tiene un costo aproximado de $18.000, y también se puede comprar por fracciones de $6.000 cada una. Si se adquieren fracciones, el valor del premio se ajusta proporcionalmente.

Los billetes están disponibles en puntos autorizados como tiendas, farmacias y supermercados, así como en plataformas digitales seguras, donde se puede elegir el número y pagar en línea. Esta modalidad virtual es ideal para quienes buscan comodidad y rapidez.



¿Qué hacer si gana la Lotería del Meta?

Si resulta ganador, siga estos pasos:



Conserve el billete en perfecto estado, sin tachaduras ni daños visibles. Verifique los resultados en canales oficiales:

Facebook de la Lotería del Meta

Canal Trece

Sitio web oficial

Plataformas aliadas como Lottired y LotiColombia Acuda personalmente a las oficinas de la Lotería del Meta o a puntos autorizados para reclamar el premio. Lleve su documento de identidad original y diligencie el formulario de reclamación si es necesario.

Todos los premios están sujetos a la normativa tributaria vigente, incluyendo la retención en la fuente establecida por la DIAN. El plazo máximo para reclamar es de 12 meses desde la fecha del sorteo; pasado este tiempo, el derecho caduca.



Recomendaciones para los jugadores de la Lotería del Meta

Consulte siempre los resultados en canales oficiales.

No comparta datos personales ni información del billete en redes sociales.

Guarde el billete en un lugar seguro.

Si jugó en línea, revise su correo electrónico, ya que las plataformas notifican automáticamente en caso de acierto.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: Milografias