Resultados de Lotería del Meta del último sorteo del miércoles 3 de diciembre: números ganadores

Este miércoles 3 de diciembre se juega un nuevo sorteo de la Lotería del Meta, una de las más reconocidas por su trayectoria en Colombia. Este evento coincide con otros sorteos destacados como la Lotería del Valle y la Lotería de Manizales, lo que convierte la noche en una cita imperdible para los amantes de los juegos de azar.
El sorteo será supervisado por delegados oficiales, quienes garantizarán la transparencia del proceso. Además, se emplearán sistemas automatizados para la selección de los números ganadores, asegurando precisión y fiabilidad en los resultados. Este compromiso con la legalidad y la claridad es uno de los pilares que ha consolidado la confianza de los apostadores en la Lotería del Meta.
Los participantes podrán seguir el sorteo en vivo a través de los canales oficiales de la Lotería del Meta, como su página de Facebook Live y el Canal Trece, que transmitirán los resultados en tiempo real.
Si no puede ver la transmisión, los resultados estarán disponibles minutos después en:
Esto permite consultar los números ganadores desde cualquier dispositivo, sin importar la ubicación. Además, algunos puntos de venta físicos también publican los resultados, lo que facilita la verificación para quienes prefieren métodos tradicionales.
El sorteo de hoy ofrece un atractivo plan de premios que incluye el acumulado principal y varias categorías de premios secos. La distribución es la siguiente:
Este esquema busca aumentar las oportunidades de ganar, incluso si no se acierta el número principal, gracias a aproximaciones y combinaciones parciales. Además, la Lotería del Meta mantiene un plan acumulado que supera los $10.000 millones, lo que la convierte en una de las más atractivas del país.
Para jugar, se debe adquirir un billete que contiene un número de cuatro cifras y una serie de tres dígitos. El billete completo tiene un costo aproximado de $18.000, y también se puede comprar por fracciones de $6.000 cada una. Si se adquieren fracciones, el valor del premio se ajusta proporcionalmente.
Los billetes están disponibles en puntos autorizados como tiendas, farmacias y supermercados, así como en plataformas digitales seguras, donde se puede elegir el número y pagar en línea. Esta modalidad virtual es ideal para quienes buscan comodidad y rapidez.
Si resulta ganador, siga estos pasos:
Todos los premios están sujetos a la normativa tributaria vigente, incluyendo la retención en la fuente establecida por la DIAN. El plazo máximo para reclamar es de 12 meses desde la fecha del sorteo; pasado este tiempo, el derecho caduca.
CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL
X: RojasCamo
Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co
Instagram: Milografias