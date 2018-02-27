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Noticias Caracol  / Seúl

Seúl

  • BTS
    Foto: AFP
    ENTRETENIMIENTO

    Regreso de BTS en vivo: ¿cómo y cuándo verlo en Colombia?

    Además, la banda de k-pop ha incluido a Colombia en su gira mundial de regreso. Conozca todos los detalles.

  • Ataque en Seúl, Corea del Sur
    Police officers investigate the scene of an attack near the Sillim subway station in southwest Seoul on July 21, 2023. One person was killed and three more wounded when a man went on a "stabbing rampage" near a subway station in the South Korean capital Seoul on July 21, police told AFP. (Photo by YONHAP / AFP) / - South Korea OUT / NO ARCHIVES - RESTRICTED TO SUBSCRIPTION USE
    -/AFP
    MUNDO

    Ataque a puñaladas en Seúl deja un hombre muerto y tres heridos

    El autor del ataque en Seúl, que aparentemente no tenía relación alguna con las víctimas y no mostró resistencia al arresto, ha estado en la cárcel tres veces.

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    South Korean boy band BTS performs onstage during the 64th Annual Grammy Awards at the MGM Grand Garden Arena in Las Vegas on April 3, 2022. (Photo by VALERIE MACON / AFP)
    VALERIE MACON/AFP
    ENTRETENIMIENTO

    BTS cumple 10 años: Seúl se viste de gala para celebrar el décimo aniversario de la banda

    BTS es el primer grupo de K-pop en alcanzar el primer puesto en las listas de éxitos en Estados Unidos y el Reino Unido. Miles de fanáticos llegaron hasta esa ciudad para festejar este fenómeno de la cultura surcoreana.

  • corea del sur
    La acumulación de gente en un callejón del barrio en Yongsan provocó una estampida que dejó 156 muertos y 33 heridos graves
    JUNG YEON-JE/AFP
    MUNDO

    Encuentran muerto a oficial investigado por estampida en Seúl que dejó más de 150 muertos

    El policía era sospechoso de destrucción de pruebas en el caso ocurrido el pasado 29 de octubre, durante la víspera del Halloween. ¿Se suicidó?

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    A man offers a flower at a joint memorial altar for victims of the deadly Halloween crowd surge, in Naksopyeong, near the district of Itaewon in Seoul on October 31, 2022. (Photo by ANTHONY WALLACE / AFP)
    ANTHONY WALLACE/AFP
    MUNDO

    Estampida en Corea del Sur que mató a 154 personas "fue un desastre que se pudo evitar": testigos

    Las autoridades tendrán que responder los señalamientos por la falta de seguridad y de control policial en el distrito de Itaewon, donde se habían congregado cerca de 100.000 personas.

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    This picture taken on October 29, 2022 shows people assisting those who were caught in a Halloween stampede in the district of Itaewon in Seoul. - More than 150 people have been killed in a stampede at a Halloween event in Seoul, officials said on October 30, with South Korea's president vowing a thorough investigation into one of the country's worst-ever disasters. (Photo by Albert RETIEF / AFP)
    ALBERT RETIEF/AFP
    MUNDO

    ¿Qué causó la estampida en Seúl, Corea del Sur, que dejó más de 150 muertos?

    Al menos 19 fallecidos eran extranjeros y se han recibido reportes de cientos de desaparecidos. La sociedad surcoreana se pregunta si hubo falta de previsión frente al evento.

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    MUNDO

    Tragedia por estampida en Corea del Sur: cifra de muertos se incrementó a 146

    "El elevado número de víctimas se debió a que muchos fueron pisoteados durante el evento de Halloween", indicó un funcionario de bomberos a medios de comunicación.

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    MUNDO

    Confirman más de 50 muertos en Seúl, Corea del Sur, por estampida durante celebración de Halloween

    Autoridades han señalado que 150 personas resultaron heridas. Las imágenes de la emergencia son estremecedoras.

  • Emergencia en Seúl, Corea del Sur
    Un oficial de la brigada de bomberos dijo que se enviaron más de 140 ambulancias para ateder la situación.
    JUNG YEON-JE/AFP
    MUNDO

    Horror en Seúl por estampida durante celebración de Halloween: reportan decenas de heridos

    Videos en redes sociales muestran a los equipos de emergencia practicando maniobras de reanimación sobre las víctimas en las calles.

  • yoshihito-nishioka
    Yoshihito Nishioka, tenista japonés de 27 años.
    Getty Images
    Tenis

    Yoshihito Nishioka se coronó como nuevo 'rey' del ATP 250 de Seúl

    Tras su victoria contra el canadiense Denis Shapovalov, el japonés Yoshihito Nishioka sumó su segundo título en la ATP.