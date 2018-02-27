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Seúl
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Regreso de BTS en vivo: ¿cómo y cuándo verlo en Colombia?
Además, la banda de k-pop ha incluido a Colombia en su gira mundial de regreso. Conozca todos los detalles.
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Ataque a puñaladas en Seúl deja un hombre muerto y tres heridos
El autor del ataque en Seúl, que aparentemente no tenía relación alguna con las víctimas y no mostró resistencia al arresto, ha estado en la cárcel tres veces.
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BTS cumple 10 años: Seúl se viste de gala para celebrar el décimo aniversario de la banda
BTS es el primer grupo de K-pop en alcanzar el primer puesto en las listas de éxitos en Estados Unidos y el Reino Unido. Miles de fanáticos llegaron hasta esa ciudad para festejar este fenómeno de la cultura surcoreana.
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Encuentran muerto a oficial investigado por estampida en Seúl que dejó más de 150 muertos
El policía era sospechoso de destrucción de pruebas en el caso ocurrido el pasado 29 de octubre, durante la víspera del Halloween. ¿Se suicidó?
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Estampida en Corea del Sur que mató a 154 personas "fue un desastre que se pudo evitar": testigos
Las autoridades tendrán que responder los señalamientos por la falta de seguridad y de control policial en el distrito de Itaewon, donde se habían congregado cerca de 100.000 personas.
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¿Qué causó la estampida en Seúl, Corea del Sur, que dejó más de 150 muertos?
Al menos 19 fallecidos eran extranjeros y se han recibido reportes de cientos de desaparecidos. La sociedad surcoreana se pregunta si hubo falta de previsión frente al evento.
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Tragedia por estampida en Corea del Sur: cifra de muertos se incrementó a 146
"El elevado número de víctimas se debió a que muchos fueron pisoteados durante el evento de Halloween", indicó un funcionario de bomberos a medios de comunicación.
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Confirman más de 50 muertos en Seúl, Corea del Sur, por estampida durante celebración de Halloween
Autoridades han señalado que 150 personas resultaron heridas. Las imágenes de la emergencia son estremecedoras.
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Horror en Seúl por estampida durante celebración de Halloween: reportan decenas de heridos
Videos en redes sociales muestran a los equipos de emergencia practicando maniobras de reanimación sobre las víctimas en las calles.
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Yoshihito Nishioka se coronó como nuevo 'rey' del ATP 250 de Seúl
Tras su victoria contra el canadiense Denis Shapovalov, el japonés Yoshihito Nishioka sumó su segundo título en la ATP.