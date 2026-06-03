Resultados de la Lotería de Manizales hoy, miércoles 3 de junio de 2026: números ganadores

La Lotería de Manizales realiza este miércoles 3 de junio de 2026 una nueva jornada de sorteos que despierta el interés de miles de apostadores en distintas regiones de Colombia. Como cada semana, los participantes siguen atentamente la transmisión oficial para conocer la combinación ganadora y verificar si alguno de sus billetes resulta favorecido con el premio mayor o con alguna de las categorías adicionales.



Este tradicional juego de azar continúa consolidándose como uno de los más reconocidos del país gracias a su trayectoria, la confianza que genera entre los jugadores y su atractivo plan de premios. La expectativa aumenta durante la noche, cuando se lleva a cabo la extracción oficial de los números que definirán a los ganadores de esta edición.

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Asimismo, la entidad recuerda a los participantes consultar los resultados únicamente mediante canales oficiales para garantizar la veracidad de la información.

Resultados de la Lotería de Manizales hoy, 3 de junio de 2026

Una vez concluya el sorteo oficial de esta noche, estos serán los resultados correspondientes a la jornada:



Número ganador: 7324

7324 Serie: 059

Los resultados oficiales son divulgados posteriormente a través de los canales autorizados y las plataformas digitales de la entidad.



¿Cómo funciona la Lotería de Manizales?

La mecánica de este sorteo consiste en adquirir un billete conformado por un número de cuatro cifras y una serie de tres dígitos. Para obtener el premio mayor es necesario acertar exactamente ambas combinaciones en el mismo orden en que son anunciadas durante el sorteo.



Los participantes pueden comprar:



Billete completo.

Fracciones autorizadas.

En caso de resultar ganador mediante una fracción, el premio se entrega de manera proporcional al porcentaje adquirido.

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¿Cuándo juega la Lotería de Manizales?

La Lotería de Manizales realiza sus sorteos todos los miércoles en horario nocturno. La transmisión oficial suele llevarse a cabo alrededor de las 11:00 p. m. mediante canales de televisión autorizados y plataformas digitales oficiales.

Cada jornada se desarrolla bajo estrictos protocolos de seguridad y supervisión que buscan garantizar la transparencia del proceso.

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Plan de premios de la Lotería de Manizales

La lotería mantiene uno de los esquemas de incentivos más atractivos del país, encabezado por un premio mayor multimillonario y diversas categorías complementarias.

Entre los premios destacados se encuentran:



Tres premios secos de $200 millones.

Cinco premios secos de $100 millones.

Diez premios secos de $80 millones.

Diez premios secos de $60 millones.

Diez premios secos de $50 millones.

Diez premios secos de $40 millones.

Además, el plan contempla premios por aproximaciones y coincidencias parciales, ampliando las posibilidades de ganar para un mayor número de participantes.

¿Cómo reclamar un premio de la Lotería de Manizales?

Las personas que resulten ganadoras deben conservar el billete original en perfecto estado, ya que este documento es indispensable para validar cualquier proceso de reclamación.

Generalmente, para realizar el cobro se requiere:

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Billete original.

Documento de identidad vigente.

Formularios exigidos por la entidad para premios de alto valor.

Los premios menores pueden reclamarse en puntos autorizados, mientras que los montos más altos deben gestionarse directamente ante la entidad operadora.

Asimismo, los premios están sujetos a las retenciones tributarias establecidas por la legislación colombiana para los juegos de suerte y azar.

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Recomendaciones para verificar los resultados

La entidad recomienda revisar cuidadosamente el número y la serie del billete antes de iniciar cualquier trámite de cobro. También aconseja evitar compartir fotografías completas del billete en redes sociales o plataformas digitales para prevenir posibles fraudes o casos de suplantación.

Los ganadores disponen de un plazo establecido por la ley para reclamar sus premios. Una vez vencido ese periodo, los recursos no cobrados son destinados a los fines contemplados por la normativa vigente.

Con este nuevo sorteo, la Lotería de Manizales continúa manteniendo viva la ilusión de miles de colombianos que cada semana participan con la esperanza de acertar la combinación ganadora y acceder a alguno de los premios disponibles.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co