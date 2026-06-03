Registraduría informa que el escrutinio de elecciones ha concluido: reclamaciones no superan 0,7 %

La Registraduría informó este miércoles 3 de junio que ya concluyó el 100 % del escrutinio de las elecciones presidenciales de Colombia, llevadas a cabo el pasado domingo 1 de mayo en su primera vuelta. El proceso fue llevado a cabo por jueces de la República en todo el país. Según reveló la entidad, las reclamaciones no superaron el 0,7 % del total de mesas instaladas en el territorio nacional.

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Un proceso transparente

El registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, dijo que el proceso del escrutinio se llevó a cabo de “manera eficiente y sin contratiempos”. A su vez, la cabeza de la Registraduría dio las gracias a los jueces de la República, que adelantaron una rigurosa labor en las cerca de 3.000 comisiones instaladas a lo largo y ancho del territorio nacional.



En esa línea, Penagos reiteró la convocatoria dirigida a organizaciones políticas, órganos de control (Fiscalía, Contraloría y Procuraduría) y a misiones de observación electoral para que acudan este jueves 4 de junio a la sede central de la Registraduría Nacional para conocer de primera mano, de manera clara y detallada, a información de los puestos mesas de votación; mismos datos que fueron puestos a disposición a los auditores de los partidos políticos el pasado 26 de mayo como parte de un ejercicio de “absoluta transparencia” en el marco de los comicios.



Finalmente, el registrador ratificó que la entidad continúa avanzando en la planeación y organización de la segunda vuelta presidencial.

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Estas son las fechas que usted debe tener en cuenta

Dado los resultados de la primera vuelta, en la que Abelardo de la Espriella obtuvo 10.361.499 votos votos, seguido por el candidato Iván Cepeda, quien se llevó 9.688.361 votos en la contienda electoral, los colombianos volverán a acudir a las urnas en estas fechas para determinar quién será el próximo presidente de la República:

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Desde el 15 de junio en el exterior

21 de junio en Colombia

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