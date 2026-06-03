Los movimientos más recientes de De la Espriella y Cepeda, ¿qué pasará con los votos del centro?

A solo 17 días de que se abran las urnas el próximo domingo 21 de junio, cuando tendrá lugar la segunda vuelta, los candidatos presidenciales Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda han ajustado sus cartas estratégicas para llegar a la Casa de Nariño, mientras que varios ex candidatos de centro e independientes optaron por no respaldar públicamente a ninguno de los dos y dejaron en libertad a sus electores.



Abelardo de la Espriella ha diseñado en las últimas horas un cronograma enfocado en sumar apoyos en la región Caribe, con especial énfasis en los departamentos de Córdoba, Atlántico y Bolívar. Su objetivo es ganar terreno en las zonas donde Iván Cepeda obtuvo una mayor votación, liderando una campaña frontal contra la compra de votos y promoviendo sus programas de seguridad y bienestar social.

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De igual forma, De la Espriella busca reforzar su presencia en el departamento del Valle del Cauca. En Bogotá, la responsabilidad de conquistar a los sectores indecisos y a quienes votaron por otros candidatos en la primera vuelta recaerá sobre su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo.

Por su parte, Iván Cepeda se la juega por los jóvenes y la estrategia digital. Su campaña ha iniciado una nueva estrategia titulada "Me la juego por la vida". Con el respaldo de su coordinadora en la capital, la representante María Fernanda Carrascal, el candidato se concentró este miércoles en el centro de Bogotá para presentar sus propuestas programáticas dirigidas específicamente a la juventud.



La estrategia de Cepeda para esta fase final se divide en dos frentes principales. Por un lado, con presencia territorial através de recorridos constantes por las calles de todo el país. Y, por otro, una estrategia digital, que incluye un plan reforzado en plataformas digitales para acercarse a más votantes y asegurar la victoria en la segunda vuelta.



¿Qué harán los excandidatos que perdieron en primera vuelta?

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En medio de estos movimientos, se han conocido los pronunciamientos de excandidatos frente a qué harán en la segunda vuelta. Uno de los primeros en desmarcarse de ambos aspirantes fue Juan Daniel Oviedo, compañero de fórmula de Paloma Valencia, quien este miércoles evitó adherirse a alguna de las campañas pese al respaldo de la excandidata uribista a De la Espriella.

"La mayoría de los colombianos ya sabe qué va a hacer el 21 de junio y yo tengo que respetar eso", afirmó Oviedo, sobre la autonomía de los electores, y pidió centrar la campaña en las propuestas al tiempo que reclamó más debates entre los dos finalistas.

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Por su parte, Claudia López, que quedó en quinto puesto con 225.517 votos (0,95 %), le pidió a Cepeda que conquiste los votos del centro con propuestas y argumentos, pero reiteró que no respaldará la candidatura de De La Espriella. "Yo por Abelardo de la Espriella no voy a votar pero que nadie crea que en automático voy a votar por Iván Cepeda", afirmó durante una transmisión en sus redes sociales en la que recordó que en las elecciones presidenciales de 2018 y 2022 apoyó sin reparos al actual presidente, Gustavo Petro, de quien dijo que solo ha recibido "ataques".

El compañero de fórmula de López, Leonardo Huerta, anunció este miércoles su respaldo a De la Espriella, decisión que López dijo que respeta pero no comparte.

"A Leonardo Huerta, su familia y movimiento inscriptor mi gratitud y aprecio. Acordamos que quedábamos en amistad y gratitud mutua, pero también en libertad de tomar una decisión de cara a la segunda vuelta. Leonardo y el país saben que respeto esa decisión, pero no la comparto".

Una postura similar fue la del excandidato presidencial Mauricio Lizcano, que obtuvo 53.839 votos (0,22 %) y ocupó el séptimo lugar en la primera vuelta.

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"No voy ni con el uno ni con el otro", afirmó Lizcano en un mensaje en video, en el que argumentó que Colombia está "al borde de una guerra civil política" y defendió la necesidad de proteger las instituciones democráticas.

El exministro anunció además la creación de una plataforma ciudadana denominada 'Colombianismo', con la que pretende ejercer veeduría sobre quien resulte elegido presidente y vigilar el cumplimiento de sus promesas de campaña.

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Sergio Fajardo, que obtuvo algo más de un millón de votos y terminó cuarto en la primera vuelta, tampoco ha anunciado por ahora una adhesión a alguno de los candidatos.

En cambio, divulgó un 'Decálogo del millón de votos' en el que fijó diez prioridades programáticas para el país, acompañado de un mensaje en el que expresó que "los votos son de cada ciudadano y ciudadana y estos son libres".

Otra de las candidatas que se pronunció este miércoles fue Sondra Macollins Garvin, que sacó 19.000 votos y que también dijo que no se sumaría a ninguna campaña: "Todos hablan mal de todos luego se unen a repartirse todo, yo seré coherente haré control y el partido que tomo es irme al lado de la gente".

Mientras tanto, el partido Nuevo Liberalismo, del que hace parte el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, también anunció que no otorgará respaldo institucional a ninguna candidatura y dejó en libertad a sus dirigentes y simpatizantes para apoyar la opción que consideren más conveniente.

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Las definiciones de estos sectores son observadas con atención por las campañas de De la Espriella y Cepeda, que buscan atraer los cerca de tres millones de votos obtenidos por los candidatos que quedaron fuera de la contienda y que pueden ser decisivos en la segunda vuelta.

NOTICIAS CARACOL Y EFE