Capturan a la madre de bebé fallecida en Tolima: esta es la principal hipótesis de la Fiscalía

La Fiscalía General de la Nación informó que la madre de la menor fue detenida por su presunta responsabilidad en la muerte de la niña y reveló la principal hipótesis que orienta la investigación.



De acuerdo con el ente acusador, la menor habría fallecido como consecuencia de una neumonía relacionada con una presunta omisión en los deberes de cuidado, protección y custodia por parte de su madre.

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Esta línea investigativa surge luego de los resultados obtenidos durante el proceso de investigación y de los hallazgos de la necropsia practicada al cuerpo de la bebé.

La decisión judicial marca un nuevo capítulo en un caso que inicialmente despertó alarma por las versiones preliminares que apuntaban a un posible abuso sexual. Sin embargo, el análisis no arrojó indicios de este tipo de agresión.



Captura de la madre de la menor

La Fiscalía General de la Nación confirmó que la captura fue realizada en cumplimiento de una orden judicial.



Según informó la entidad, servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y unidades de la Policía Nacional materializaron la orden de captura contra la mujer en el municipio de El Espinal, Tolima.



Las autoridades la señalan de haber omitido su deber de cuidado, protección y custodia de su hija de seis meses, situación que, según la tesis investigativa, desencadenó el fallecimiento de la menor ocurrido el pasado 27 de mayo en una clínica de Ibagué.

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La mujer será presentada ante un juez de control de garantías, donde la Fiscalía le imputará el delito de homicidio agravado en la modalidad de dolo eventual.

En caso de ser hallada responsable, la mujer podría enfrentar una pena de entre 25 y 40 años de prisión, según lo contemplado en el artículo 104 del Código Penal colombiano para el delito de homicidio agravado."

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Aunque inicialmente la Secretaría de Salud y el alcalde de El Espinal habían manifestado públicamente la presunción de un posible abuso sexual contra la menor, los resultados de la necropsia no habrían confirmado esa hipótesis.

Por esta razón, la Fiscalía avanzó únicamente contra la madre de la niña y no ha informado sobre capturas relacionadas con delitos sexuales.

La muerte de la menor generó una profunda conmoción en Tolima luego de que se conociera que había sido trasladada al Hospital San Rafael de El Espinal en delicadas condiciones de salud.

Según la información divulgada en ese momento por las autoridades, el Departamento de Policía Tolima recibió una llamada hacia las 5:30 de la tarde del 26 de mayo desde el centro asistencial, donde se reportó el ingreso de una bebé con posibles signos de abuso.

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El hospital activó los protocolos institucionales correspondientes para este tipo de situaciones y dispuso el personal médico necesario para atender a la menor.

Las declaraciones conocidas en ese momento señalaron que la niña había llegado en un estado crítico, lo que llevó a las autoridades a iniciar las respectivas investigaciones para establecer las circunstancias de los hechos.

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Por ahora, la investigación se centra en la presunta omisión de cuidado que, según la hipótesis de las autoridades, habría permitido el deterioro de la salud de la menor hasta provocar una neumonía que terminó causándole la muerte.

La mujer permanecerá a disposición de las autoridades judiciales mientras avanza el proceso en su contra.