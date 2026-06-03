Resultados de Super Astro Luna hoy, 3 de junio de 2026: números ganadores del último sorteo

Este miércoles 3 de junio de 2026 se realiza una nueva edición de Super Astro Luna, uno de los juegos de suerte y azar más populares del país gracias a su modalidad, que combina números y signos zodiacales para ofrecer múltiples posibilidades de premio.



Además de su mecánica sencilla, Super Astro Luna continúa destacándose por su atractivo plan de pagos, lo que lo convierte en una de las alternativas preferidas para quienes participan regularmente en los juegos autorizados por Coljuegos.

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Resultados de Super Astro Luna hoy, 3 de junio de 2026

Una vez concluya el sorteo oficial de esta noche, estos serán los resultados correspondientes a la jornada:



Número ganador: XXXX

XXXX Signo zodiacal: XXXX

Las autoridades recomiendan consultar los resultados únicamente a través de canales oficiales y plataformas autorizadas para evitar errores durante la validación de los premios.

¿Cómo funciona Super Astro Luna?

Super Astro Luna es un juego en el que cada participante debe seleccionar una combinación conformada por:



Un número de cuatro cifras entre 0000 y 9999.

Un signo zodiacal entre las doce opciones disponibles.

Los signos habilitados para participar son:



Aries

Tauro

Géminis

Cáncer

Leo

Virgo

Libra

Escorpio

Sagitario

Capricornio

Acuario

Piscis

Los jugadores pueden elegir manualmente su combinación favorita o permitir que el sistema la genere de manera automática.



¿Cuánto cuesta jugar Super Astro Luna?

El valor de la apuesta depende del monto que desee invertir cada participante.



Actualmente, las apuestas pueden realizarse desde valores bajos establecidos por los operadores autorizados, lo que permite que personas con distintos presupuestos participen en cada sorteo.

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Los tiquetes pueden adquirirse en puntos físicos autorizados y en plataformas digitales habilitadas para la comercialización de juegos de suerte y azar en Colombia.

Plan de premios de Super Astro Luna

Uno de los principales atractivos de este juego es su esquema de pagos, que premia distintos niveles de acierto.

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Entre las categorías más destacadas se encuentran:



Acierto de cuatro cifras y signo zodiacal.

Acierto de tres cifras y signo zodiacal.

Acierto de dos cifras y signo zodiacal.

Premios para otras modalidades contempladas en el reglamento oficial.

La cuantía final del premio depende del valor apostado y de la categoría acertada por el jugador.

¿Cómo reclamar un premio de Super Astro Luna?

Si resulta ganador, es fundamental conservar el tiquete original en buen estado, ya que este documento será indispensable para realizar cualquier trámite de cobro.

Generalmente, para reclamar un premio se requiere:



Presentar el tiquete original.

Documento de identidad vigente.

Formularios adicionales en caso de premios de alto valor.

Certificaciones bancarias cuando la entidad operadora lo solicite.

Los premios menores suelen pagarse en puntos autorizados, mientras que los montos más elevados deben gestionarse directamente ante el operador correspondiente.

Asimismo, los premios obtenidos en juegos de suerte y azar están sujetos a las retenciones e impuestos contemplados por la legislación colombiana.

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Las autoridades aconsejan revisar cuidadosamente la información impresa en el tiquete antes de abandonar el punto de venta y verificar los resultados únicamente mediante canales oficiales.

También recomiendan evitar compartir fotografías completas del comprobante de apuesta en redes sociales o aplicaciones de mensajería para prevenir posibles fraudes o intentos de suplantación.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRÁN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co