¿Regresa Zulma Guzmán a Colombia? Hoy se fijan fechas clave en Londres para su extradición

Este lunes 9 de febrero, la justicia británica aborda el caso de Zulma Guzmán Castro, principal sospechosa en el caso del envenenamiento con talio que cobró la vida de dos menores en Bogotá. En la corte de Westminster, en Londres, avanza una audiencia crucial para establecer la hoja de ruta de su entrega a las autoridades colombianas. Guzmán, quien se encuentra recluida en la cárcel de mujeres de Bronzefield tras ser capturada oficialmente el pasado 6 de enero, es requerida por los delitos de homicidio agravado y tentativa de homicidio.



La audiencia en Londres y el proceso de extradición

La diligencia de hoy tiene como objetivo principal definir la logística y las fechas clave para el proceso judicial que determinará el futuro de Guzmán. Según los reportes desde la capital británica, es poco probable que hoy mismo se emita una decisión definitiva sobre si se autoriza o niega su envío a Colombia. El pasado 6 de enero, la acusada se rehusó formalmente a dar su autorización para ser extraditada de manera voluntaria.

Ante esta negativa, la defensa de Guzmán Castro deberá presentar pruebas sólidas que justifiquen su oposición a enfrentar la justicia colombiana. La mujer ingresó al Reino Unido el 11 de noviembre de 2025, a través del aeropuerto de Manchester, en un vuelo procedente de Madrid, España. Su captura final se produjo luego de ser dada de alta de un hospital psiquiátrico en el que permaneció por cerca de 22 días.

A esta hora, Zulma Guzmán comparece en el Reino Unido por la muerte de dos menores de edad con talio.



Zulma Guzmán se lanzó al río Támesis intentando huir

Lo que inicialmente se reportó como un intento de quitarse la vida resultó ser un intento de huida de las autoridades británicas. María Elvira Arango, directora de Los Informantes, reveló que la sospechosa intentó evadir a la Policía británica lanzándose a las aguas del río Támesis a mediados de diciembre. Una fuente de Interpol desmintió la tesis del suicidio, señalando que se trató de una maniobra desesperada para escapar de los oficiales que la tenían localizada.



Al momento de ser interceptada, Guzmán portaba una maleta y un paquete, lo que refuerza la teoría de que planeaba abandonar el país. Tras ser rescatada del río y ser dada de alta del hospital, recibió una orden para presentarse a la notificación formal de su extradición dos días después. No obstante, la acusada aprovechó ese tiempo para intentar un nuevo movimiento: la mujer se fue para su casa y compró unos tiquetes con destino a Brasil, pero una alarma de la Interpol frustró su plan de escape y permitió su captura definitiva.



El GPS y las pruebas técnicas del caso talio

Más allá de sus movimientos en Europa, la Fiscalía colombiana cuenta con pruebas técnicas que vincularían a Guzmán con seguimientos ilegales previos al crimen. El padre de una de las menores fallecidas, con quien Guzmán mantuvo una relación extramatrimonial reconocida públicamente por él, entregó a las autoridades un dispositivo de rastreo satelital. Este aparato, una caja magnética diseñada para adherirse a superficies metálicas, fue hallado después de que presuntamente Guzmán intentara colocarlo en el vehículo del hombre en el parqueadero de un edificio en Bogotá.



De acuerdo con el relato de los hechos, el vigilante del edificio observó a través de las cámaras de seguridad cuando la mujer se encontrada en el área del parqueadero. Al ser cuestionada por el empleado, ella huyó del lugar, pero dejó olvidado el dispositivo GPS. Actualmente, la tarjeta SIM de este aparato está bajo análisis forense. Se espera que el historial de ubicaciones almacenado brinde una cronología detallada de los movimientos de la sospechosa antes del ataque con frambuesas envenenadas.



Talio: sus efectos letales en el cuerpo humano

El caso ha puesto bajo la lupa las propiedades del talio, un metal extremadamente tóxico cuya venta está prohibida en Colombia desde la década de los 70. El doctor Camilo Uribe, experto toxicólogo, explicó en Los Informantes que esta sustancia es inodora e insabora, lo que la hace casi imposible de percibir por las víctimas. Además, su diagnóstico es complejo debido a que los síntomas iniciales, náuseas, vómito y dolor abdominal, suelen confundirse con intoxicaciones alimentarias comunes.

En el caso de las dos niñas de 13 años fallecidas en Bogotá en abril de 2025, las concentraciones de talio fueron muy altas. El doctor Uribe señaló que los niveles eran tan elevados que superaban el rango de detección de las máquinas de laboratorio: “Estamos hablando de niveles por encima de 3.000, es decir, son concentraciones letales”, afirmó el toxicólogo.

Los antecedentes con talio en la familia de una de las víctimas

La investigación ha revelado una coincidencia que las autoridades consideran fundamental: la madre de una de las niñas fallecidas y esposa del hombre con el que Zulma Guzmán tuvo la relación extramatrimonial estuvo intoxicada con este metal hace unos años antes de fallecer. Ella empezó a sufrir síntomas extraños en 2020, incluyendo una caída severa del cabello y fuertes dolores en las piernas. El endocrino Julio Portocarrero fue quien identificó la causa en su momento: “Mire si esto no es una intoxicación por talio yo no sé qué será”, señaló.

Aunque la mujer logró recuperarse, según los médicos, el estrés masivo causado por una intoxicación de este tipo debilita el sistema inmunológico, lo que en su caso habría facilitado la reactivación de un tumor previo.

El abogado Fabio Umar, confirmó que su cliente admitió haber tenido una relación con Guzmán Castro, aunque aseguró que fue limitada en el tiempo y que el contacto se había perdido antes de que ocurrieran los trágicos eventos. Mientras el proceso de extradición avanza en Londres, las familias de las víctimas esperan que la justicia británica agilice el traslado de Guzmán para que responda por los crímenes de los que es acusada en Colombia.

*Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Los Informantes.